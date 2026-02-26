في شهر الخير.. «كان يا ما كان» تفتح باب التبرع بالكتب

مجدداً في شهر الخير والعطاء، فتحت مبادرة «كان يا ما كان»، التي ينظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، باب التبرعات بالكتب ضمن حملتها السنوية التي تقام في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع شبكة من المكتبات العامة، بهدف إيصال كتب عالية الجودة إلى الأطفال في مناطق الأزمات والكوارث حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المجلس الرامية إلى تعزيز حق الطفل في القراءة والمعرفة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكتاب بوصفه أداة للتعلّم والدعم النفسي في البيئات التي تمر بظروف اجتماعية أو طبيعية صعبة أو تعاني اضطرابات وحروباً. وتركّز الحملة هذا العام على استقطاب عناوين نوعية تلائم مختلف الفئات العمرية، وتراعي البُعدين الثقافي والتعليمي، بما يضمن وصول محتوى ثري ومُلهم إلى الأطفال الأكثر احتياجاً.

وتتوزع صناديق التبرع بالعاصمة أبوظبي في كلّ من مكتبة زايد المركزية، ومكتبة الباهية، ومكتبة حديقة خليفة، ومكتبة الوثبة، ومكتبة المرفأ، وفي الشارقة، تستقبل مكتبات الشارقة العامة في مدينة الشارقة، وخورفكان، وكلباء، والذيد، ودبا الحصن، ووادي الحلو، إضافة إلى بيت الحكمة، تبرعات الكتب طوال فترة الحملة. أما في عجمان، فتتوافر صناديق التبرع بالكتب في تعاونية عجمان، من خلال فرعيها في الجرف والرميلة، إضافة إلى مراكز المؤسسة الاتحادية للشباب: مركز شباب رأس الخيمة، ومركز شباب فلج المعلا في أم القيوين، ومركز فتيات مربح في الفجيرة.

وقالت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي: «لم تعد مبادرة (كان يا ما كان) مجرد حملة تبرع بالكتب، بل أصبحت منصة إنسانية تعيد تعريف دور الكتاب في أوقات الأزمات. فنحن نؤمن بأن القصة قادرة على أن تمنح الطفل مساحة أمان، وأن تعيد له شيئاً من التوازن وسط واقع مضطرب، ومن هنا نحرص على اختيار كتب تحمل قيمة معرفية وجمالية، وتفتح أمام الأطفال نوافذ للأمل والخيال، مهما كانت التحديات التي تحيط بهم».

وأضافت: «في كل عام نلمس أثراً حقيقياً لهذه المبادرة في حياة الأطفال الذين تصل إليهم الكتب، سواء من حيث دعمهم تعليمياً أو مساعدتهم على التعافي نفسياً. ومع اتساع رقعة الأزمات في العالم، تتضاعف مسؤوليتنا في تعزيز هذا الجهد، والعمل مع شركائنا، لضمان وصول الكتب إلى وجهاتها بأعلى درجات التنظيم والكفاءة. وندعو أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة، فكل كتاب يُهدى اليوم قد يصنع فرقاً دائماً في مستقبل طفل ما».