مكتبات الشارقة تحتضن برنامجاً حافلاً بالفعاليات خلال مارس

يحفل برنامج مكتبات الشارقة العامة الثقافي والمجتمعي لشهر مارس المقبل، بباقة من الأنشطة الإبداعية والتراثية، والفعاليات القرائية والتعليمية، التي تتوزع على مكتبات الإمارة وعدد من الوجهات الثقافية والمجتمعية فيها، مستهدفة جمهوراً متنوعاً من مختلف الفئات العمرية لجميع أفراد العائلة من أطفال ويافعين وبالغين.

ويأتي البرنامج المتكامل في إطار استراتيجية مكتبات الشارقة الرامية إلى توفير حاضنات معرفية مجتمعية، تركز على تعزيز ثقافة القراءة، وتوسيع آفاق التعلم التفاعلي، وترسيخ القيم الثقافية والاجتماعية، مع التركيز على الهوية الوطنية، والابتكار، ودعم الروابط الأسرية.

ويشمل برنامج مكتبات الشارقة في مارس سلسلة من الأنشطة الموجهة للأطفال، من أبرزها فعالية «حكايات مرِحة: مغامرات دوبي وسمسمة»، التي تُقام الأحد المقبل الساعة 10:00 صباحاً، في مكتبة الذيد، إضافة إلى فعالية «إنجازات اليوم وقادة الغد»، التي تنظمها مكتبة وادي الحلو في 5 مارس الساعة 5:00 مساءً، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي.

كما تستضيف مكتبة دبا الحصن، 8 مارس الساعة 10:00 صباحاً، فعالية «حارس العمارة الصغير»، فيما تنظم مكتبة الشارقة 10 مارس ورشة «علماء المستقبل» الساعة 10:00 صباحاً. وتتواصل البرامج مع فعالية «تعلم وحرك بحكمة»، 12 مارس الساعة 04:00 مساءً، في مكتبة كلباء.

ويتضمن البرنامج فعالية «أنا رائد فضاء إماراتي» في مكتبة وادي الحلو، 17 مارس الساعة 5:00 مساءً، إضافة إلى فعالية «البيئة في يدي» في مكتبة الذيد، 24 مارس الساعة 10:00 صباحاً، وفعالية «كنز الآيات»، 26 مارس الساعة 04:00 مساءً، في مكتبة خورفكان.

وتستهدف مكتبات الشارقة فئة الناشئة واليافعين ببرامج تنمّي التفكير والإبداع، حيث تقام ورشة الكتابة «أين تسكن قصتي؟»، التي تستضيفها مكتبة دبا الحصن، 17 مارس الساعة 10:00 صباحاً.

وتستضيف مكتبة كلباء سجايا فتيات الشارقة – فرع كلباء لتنظيم فعالية «قصص المانغا بنكهة إماراتية»، 25 مارس الساعة 5:00 مساءً، كما يتضمن البرنامج «نغمات بين الأرفف»، 26 مارس الساعة 05:00 مساءً، في مكتبة دبا الحصن.

ويتضمن البرنامج جلسات نادي القراءة، ومنها «أجوان» للكاتبة نورة النومان، 29 مارس الساعة 05:00 مساءً، في مكتبة وادي الحلو، إلى جانب «حين يختارك القدر» للكاتبة فاطمة علي البلوشي، في اليوم ذاته الساعة 10:00 صباحاً، في مكتبة كلباء.

وتنظم مكتبة الذيد فعالية خارجية بعنوان «التيراريوم»، 30 مارس الساعة 05:00 مساءً، في حدائق الذيد - حديقة زعفران.

كما يتضمن برنامج مارس مجموعة من الفعاليات الثقافية والفكرية للبالغين، إذ تنظم مكتبة الشارقة جلسة «رحلة الهوية والطموح» في الجامعة القاسمية، الأحد المقبل، لمناقشة كتاب «الطريق إلى الجبل» للكاتب إبراهيم مبارك. كما يتضمن البرنامج «حلول بلمسة ذكية» في مكتبة كلباء العامة، 3 مارس الساعة 10:00 صباحاً.

وتنظم مكتبة خورفكان جلسة «اصنعي أثراً»، 9 مارس الساعة 4:00 مساءً، بمقر مركز سجايا – خورفكان.

وتستضيف مكتبة وادي الحلو، 11 مارس الساعة 9:00 صباحاً، فعالية «العلم نور وحروفنا حياة» الموجهة لكبار السن، في حين تقام فعالية «الفن يصنع الفرق»، 12 مارس الساعة 10:00 صباحاً، في مكتبة الذيد. كما تنظم مكتبة دبا الحصن جلسة «صفحات وصديقات»، 30 مارس الساعة 5:00 مساءً في حديقة دبا الحصن العامة.

وتولي مكتبات الشارقة اهتماماً بالفعاليات الجامعة للأسرة والمجتمع، حيث تُقام فعالية «رحلة القيم»، المخصصة للجالية الهندية، في مكتبة خورفكان، الثلاثاء المقبل الساعة 4:00 مساءً، إضافة إلى فعالية «بيلاتس عائلي» باللغة الإنجليزية، 26 مارس الساعة 4:00 مساءً، في مكتبة الشارقة، وفي اليوم ذاته وفي نفس التوقيت، تستضيف مكتبة خورفكان فعالية توقيع كتاب «الرزفة».

وتختتم مكتبات الشارقة برنامجها لشهر مارس بورشة مخصصة للأمهات تحت عنوان «قوتها عافيتها»، في 31 مارس، احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.