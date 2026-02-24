القرية العالمية.. فوانيس وابتكارات مرصّعة بجماليات الشهر الفضيل

تقدّم القرية العالمية تجربةً غنيةً تحتفي بالثقافة والحِرف والتقاليد من مختلف أنحاء العالم، حيث تأخذ ضيوفها في رحلة تجمع بين التنوع والهوية، إذ تسلّط الوجهة الشهيرة في دبي الضوء على منتجات أصيلة من المنطقة وخارجها، لتوفّر تجربة رمضانية مميّزة، وتحتفي في الوقت ذاته بجمال التراث العالمي وتنوّعه.

ويتزين جناح الكويت بتشكيلة واسعة من الدراعات المناسبة للتجمّعات الرمضانية، حيث تجمع التصاميم بين القصّات الكلاسيكية واللمسات المعاصرة التي تتماشى مع أجواء الإفطار والسحور مع العائلة، كما يستعرض الجناح قطعاً مختارة من الخط العربي المتقن، ليوفّر عناصر ديكور وتذكارات تحمل دلالات مستوحاة من التراث وروح الشهر الفضيل.

وفي جناح الأردن تبرز تشكيلة راقية من قطع الديكورات المنزلية التي تضفي لمسة أنيقة على الأجواء الرمضانية، وتسهم في إبراز دفء المكان، ويعرض الجناح أعمالاً يدوية مختارة وتصاميم تقليدية أصيلة، تُمكّن الضيوف من اختيار قطع تُجسّد الأصالة، وترافق تفاصيل شهر رمضان المبارك.

فيما يقدّم جناح باكستان تشكيلة من الأزياء التقليدية والإكسسوارات المصنوعة يدوياً وقطع الديكور المستوحاة من غنى التراث الباكستاني، ويتيح للضيوف استكشاف منسوجات مطرّزة وقطع حِرفية وتفاصيل فريدة، تُعدّ خياراً مثالياً لهدايا رمضان، ولمشاركة الأجواء مع العائلة في التجمعات الرمضانية، ويقدّم جناح قطر تشكيلة من المجوهرات القطرية الراقية المعروفة بأناقتها، لتبرز كل قطعة جمال التصميم وروعته، وتكمّل هذه التصاميم أجواء التجمعات الرمضانية بأسلوب أنيق، لتضفي لمسة من الرقي على أمسيات الإفطار وتفاصيلها الخاصة، ويستعرض جناح إيران إطارات متقنة الصنع، وسجاداً منسوجاً بعناية فائقة، ليقدّم نماذج تعبّر عن عمق التقانة الحِرفية الإيرانية وأصالتها، وتُشكّل هذه القطع الأنيقة إضافة مثالية لزينة شهر رمضان المبارك، حيث تضفي على المساحات لمسات فنية خالدة، ودفئاً ثقافياً يعكس جمال التراث.

وتبرز في جناح المغرب الفوانيس المصنوعة يدوياً، والتي تُجسّد التراث الثقافي الغني لذلك البلد، فيما يمكن للضيوف كذلك استكشاف تشكيلة متنوعة من المنتجات المحلية والقطع الفنية المميّزة، والمرصعة بنقوش جميلة وبراعة متناهية وتفاصيل لافتة للانتباه، لتقدم هذه الحِِرف الأصلية لضيوف الوجهة فرصة التعرّف إلى الأعمال الفنية الفريدة من نوعها في المغرب.

مواعيد

تستقبل القرية العالمية ضيوفها خلال شهر رمضان المبارك يومياً، من الخامسة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، من الأحد حتى الأربعاء، فيما تستمر حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل من الخميس حتى السبت.

