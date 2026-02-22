«رمضان في دبي».. فعاليات ثقافية ومجتمعية تحمل معاني الشهر الكريم

تستمر حملة رمضان في دبي، التي تأتي في إطار موسم الوُلفة، بالتعاون مع جهات حكومية وغيرها من الشركاء في المجتمع المدني، لتقديم برنامج مصمم بعناية يضم مجموعة من الأنشطة الغنية بمعاني الشهر الفضيل والنقاشات الثقافية والفعاليات المجتمعية والنشاطات الخيرية.

وتتنوع البرامج والعروض لتشمل الأسواق التقليدية، والفعاليات التي تقيمها المساجد، والمنافسات الشبابية، والجلسات الحوارية الفعالة، ومبادرات الإفطار.

وتالياً بعض أبرز التجارب المنتشرة في مختلف أنحاء دبي خلال شهر رمضان الكريم:

عيال الفريج

■ طول الشهر

■ المكان: أكثر من 300 مسجد مشارك في دبي

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مبادرة عيال الفريج، التي تُقام في المساجد، وتهدف إلى تشجيع الأطفال على تعزيز ارتباطهم بالصلاة خلال الشهر الفضيل. ويحصل الأطفال على «جوازات سفر» لتوثيق التزامهم بأداء الصلوات في المساجد، ليفوزوا بجوائز في نهاية الشهر الفضيل. كما تفاجئ عربات بيع المثلجات الأحبّة الصغار بالقرب من هذه المساجد طول الشهر.

القرّاء الصغار

■ من 23 فبراير – 5 مارس

■ المكان: مجلس الخوانيج، ومجلس ند الشبا،

ومجلس أم سقيم، ومجلس حتّا

تنظم هيئة تنمية المجتمع برنامج القرّاء الصغار للأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً. ويركز البرنامج على تنمية مهارات القراءة والقدرات المعرفية، وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم من خلال التلاوة وأحكام التجويد، إلى جانب دعم اللغة العربية. ويُقدَّم البرنامج في مجالس عدة ضمن جلسات منظمة للبنين والبنات خلال الشهر الفضيل.

تاجر الفريج الصغير

■ 27 و28 فبراير

■ الموقع: حوي ند الشبا

منصة مدعومة حكومياً تسلط الضوء على رواد الأعمال الإماراتيين الشباب والمشاريع المنزلية الناشئة. وتوفر مبادرة فرجان دبي مساحة لعرض المنتجات والتفاعل المباشر مع الجمهور ضمن الأسواق الرمضانية والمساحات المجتمعية، بما يعزز مشاركة الشباب، ويدعم التمكين الاقتصادي في بيئة احتفالية تعكس جوهر الشهر الكريم.

مهرجان

■ 27 و28 فبراير

■ الموقع: مركز الجليلة لثقافة الطفل ومكتبة

الصفا للفنون والتصميم

يُقام مهرجان ليالي رمضان في موقعين ثقافيين بارزين في دبي، ليقدم مجموعة من البرامج المسائية العائلية، والتي تجمع بين الإبداع والأنشطة المجتمعية. وتنطلق الأنشطة في مكتبة الصفا للفنون والتصميم من الساعة 8:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل، وتشمل مناطق تفاعلية للفنون، وسوقاً إبداعية، وعروض طهي حيّة، ونقش الحناء، ومجلساً رمضانياً يتضمن ألعاباً وأنشطة ترفيهية، إلى جانب عروض موسيقية وجلسات سرد قصصي. أما في مركز الجليلة لثقافة الطفل، فتبدأ الفعاليات من الساعة السابعة مساءً، متضمنة ورشاً ثقافية وأنشطة مستوحاة من التراث، ولقاءات مجتمعية تعزز مشاركة العائلات والأطفال وسط أجواء رمضانية تشاركية.

سلسلة مجلس

■ 28 فبراير

■ الموقع: متحف المستقبل

تتناول هذه الجلسة ضمن سلسلة مجلس رمضان في متحف المستقبل، تاريخ وتطور صناعة المجوهرات في التاريخ الإسلامي، مستعرضة أبعادها الرمزية والروحية، ودورها في الذاكرة الثقافية والطقوس الاجتماعية في مختلف المناسبات، مثل شهر رمضان وعيد الفطر. كما تسلط المحاضرة الضوء على العلاقة بين الحِرف التقليدية والتصميم المعاصر، وتقدّم التراث بوصفه منظومة حيّة تتجدد من خلال الإبداع المستقبلي.

على خطى زايد

■ 8 مارس

■ الموقع: الحديقة القرآنية

تأتي المبادرة بتنظيم من هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني خلال شهر رمضان المبارك. وتستمد المبادرة إلهامها من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال ترسيخ قيم العطاء والتراحم والتضامن المجتمعي عبر أنشطة إنسانية هادفة ضمن موقع رئيس في دبي.

«حافلة الخير»

■ من 9 حتى 12 مارس

■ الموقع: المقر الرئيس لهيئة الطرق والمواصلات في دبي

«حافلة الخير» هي المبادرة التطوعية الرمضانية الرئيسة لهيئة الطرق والمواصلات، حيث يتكاتف الموظفون لإعداد وجبات الإفطار في محطات مخصصة داخل المقر الرئيس. وعلى مدار أسبوعين، يتم توزيع الوجبات على مساكن العمال، وركاب المترو، وسائقي الحافلات وسيارات الأجرة، وأفراد المجتمع، في تجسيد عملي لقيم المسؤولية الجماعية وروح العطاء خلال الشهر الفضيل.

مير

■ من 10 حتى 26 مارس

■ الموقع: جميع أنحاء دبي

تنظم هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة مير رمضان دعماً للأسر المتعففة خلال الشهر الكريم. وتشمل المبادرة توزيع 500 بطاقة نول بمبلغ 1000 درهم لكل بطاقة، تسلم مباشرة إلى الأسر المستحقة عبر حافلة مخصصة، في إطار مبادرة تراعي الخصوصية، وتحفظ كرامة المستفيدين. وتجسد المبادرة قيم التضامن المجتمعي، وتعزيز السعادة المجتمعية من خلال تواصل مباشر وإنساني يعكس جوهر الشهر الكريم في دبي.

أجواء خاصة

تتيح دبي لسكانها وزوارها فرص الاستمتاع بأجواء رمضان طول أيام الشهر الفضيل من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية، واللقاءات المجتمعية، وتجارب تناول الطعام، والأنشطة الرياضية. وسيتم نشر ملخصات أسبوعية حول أبرز الفعاليات، التي تسلط الضوء على باقة واسعة من الأنشطة التي تُقام في جميع أنحاء الإمارة.