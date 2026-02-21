رمضان في دبي.. عروض ثقافية وتجارب مجتمعية في أرجاء المدينة

تقدم حملة رمضان في دبي 2026، ضمن إطار موسم «الوُلفة»، برنامجاً متنوعاً من العروض الثقافية والمسابقات الرياضية والتجارب المجتمعية التي تستمر طوال الشهر الفضيل، بما فيها حفلات موسيقية، وعروض كوميدية لنخبة من الفنانين، وأنشطة عالمية المستوى للياقة البدنية والعافية. وفيما يلي أبرز الفعاليات التي تحتضنها أرجاء دبي على امتداد الشهر الفضيل.

ممشى رمضان الليلي

■ الموعد: السبت، 28 فبراير 2026

يمثّل ممشى رمضان الليلي مبادرةً مجتمعيةً تهدف إلى تعزيز الصحة والرفاهية، وتشجيع الأفراد على الحركة والتواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك. ويمكن للمشاركين الاختيار بين مسارين مناسبين للمشي بطول 3 و5 كيلومترات، ما يتيح لهم الاستمتاع بأجواء المساء المنعشة بعد الإفطار.

وتتكامل الفعالية مع قرية رمضان التي تحتضن العديد من الأنشطة العائلية ومحطات الضيافة الخفيفة والمشروبات، كما تتيح للحضور فرص التواصل فيما بينهم وسط أجواء جامعة تعزّز روح التلاقي والألفة. وتستقبل الفعالية مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، لتجسد جوهر الانتماء المجتمعي والصحة والرفاهية، وهي من القيم الأساسية للشهر الفضيل.

دورة ند الشبا الرياضية

■ الموعد: 18 فبراير - 7 مارس 2026

تعود دورة ند الشبا الرياضية من جديد كواحدة من كبرى الفعاليات الرياضية وأكثرها شمولاً على مستوى دبي خلال شهر رمضان المبارك. وتضمّ هذه الدورة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي 11 منافسةً متنوعة، منها البادل، وسباق الدراجات، والجري، والجوجيتسو، وكرة السلة، وكرة القدم، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، ويستقطب الحدث جميع الرياضيين من مختلف المستويات والمهارات، وسط بيئة تحتفل بالتميز الرياضي والمشاركة المجتمعية.

وتعكس البطولة أجواء النشاط والحيوية التي تميز الشهر المبارك في دبي، إذ تتيح للسكان المشاركة في منافسات صحيّة من شأنها تعزيز الروابط بين المكوّنات الرياضية التي تحتضنها الإمارة.

دوري الحبتور للبولو

■ الموعد: 21-28 فبراير

■ الموقع: منتجع ونادي الحبتور للبولو

■ نظام البطولة: مباريات بنظام هانديكاب

من 4 إلى 6 أهداف

■ الأجواء: رياضة تنافسية وسط بيئة اجتماعية

مريحة في الهواء الطلق

التفاصيل: ينطلق دوري نادي ومنتجع الحبتور للبولو مع منافسات تنطوي على مباريات مشوقة وفق نظام هانديكاب من 4 إلى 6 أهداف. وتجمع هذه البطولة بين رياضة الفروسية السريعة والأجواء الاجتماعية المميزة التي تشتهر بها رياضة البولو في دبي. كما تستقطب لاعبين محترفين بارزين وحضور جماهيري مميز من محبي هذه الرياضة بكل ما تحمله من تقاليد وتتطلبه من استراتيجيات ومهارات فنية.

كرنفال سباقات دبي

■ الموعد: السبت، 28 فبراير 2026

■ الموقع: مضمار ميدان

التفاصيل: يستضيف مضمار ميدان لسباقات الخيل بطولة الإمارات سوبر ساترداي التي تُعدّ من أبرز الفعاليات ضمن كرنفال سباقات دبي، كما تشكّل محطة مرحلية مهمة لكأس دبي العالمي. وتستقطب الفعالية نخبة الفرسان والمدربين والخيول على مستوى العالم، لتقدّم للجماهير لحظات ترفيهية تجمع بين الحماسة الرياضية والضيافة الفاخرة.

ونجحت هذه الفعالية في ترسيخ مكانتها كأبرز الفعاليات لعشاق سباقات الخيل ونمط الحياة الراقية بفضل أجوائها التي تجمع بين الأداء الرياضي والأجواء الاجتماعية المميزة.

«أبهيشيك كومار»

■ الموعد: السبت، 21 فبراير 2026

■ الموقع: أكاديمية دبي هايتس

تستضيف دبي العرض الجديد من كولورز لافتر نايتس الذي يقدّمه أبهيشيك كومار، أحد أبرز نجوم الستاند أب كوميدي في الهند، والمستوحى من المسلسل الكوميدي الشهير على قناة كولورز. ويتميز هذا العرض بمزيج فريد بين الموسيقى والحركة والانتقادات الذكية والقصص الطريفة، وسيضفي الجمهور مزيداً من الحيوية على الأمسية الممتعة، التي تلقى إقبالاً كبيراً لدى الجمهور من منطقة جنوب آسيا وعشاق الكوميديا على حد سواء.

جيمي كار: عرض لافز فاني

■ الموعد: السبت 21 فبراير 2026

■ الموقع: دبي أوبرا

يستضيف مسرح دبي أوبرا عرض ستاند أب كوميدي الأحدث للفنان الشهير عالمياً جيمي كار بعنوان لافز فاني، في عرض مزدوج لأمسية واحدة فقط. ويشتهر كار بسرعة بداهته وأجوبته الذكية وأسلوبه الفكاهي الممتع، ويُعتبر أحد ألمع نجوم الكوميديا في المملكة المتحدة وأكثرهم شهرة، وتحقق تذاكر جولاته مبيعات استثنائية في مختلف أنحاء العالم.

مسرحية «الاسم الأول»

■ المواعيد: 5-8 مارس 2026

■ الموقع: ذا جانكشن، السركال أفنيو

يُعرض العمل المسرحي الفرنسي «الاسم الأول» في «ذا جانكشن» بالسركال أفنيو، ويقدم للجمهور حواراً كوميدياً ذكياً يتمحور حول الشخصيات في قلب المنطقة الفنية المعاصرة بدبي. وتتمحور أحداث هذه المسرحية، التي نالت استحسان النقاد، حول جلسة عشاء تتحوّل إلى فوضى عارمة حين يعلن زوجان اختيارهما الغريب لاسم مولودهما، ما يفتح باب النقاش حول الهوية والروابط العائلية والتوقعات الاجتماعية. ويشتهر العمل بالحوار الذكي والموضوعات الملائمة لجميع الثقافات، حيث يحظى باستمرار باستحسان الجمهور في جميع أنحاء أوروبا وخارجها.

أغاني المسلسلات

■ المواعيد: 6-7 مارس 2026

■ الموقع: دبي أوبرا

إحدى أبرز الفعاليات الثقافية خلال حملة رمضان في دبي 2026، تعود إلى دبي أوبرا، لتقدم روائع الأغاني لأشهر المسلسلات التلفزيونية العربية على مر العقود الماضية، وتجمع الفعالية بين الأداء الموسيقي الأوركسترالي والسرد العاطفي، مع الأداء المميز لنخبة من الفنانين والنجوم.

يتضمن برنامج العرض جزءاً مخصصاً للمسلسلات التلفزيونية الكويتية الدرامية والكوميدية، تكريماً للتراث الخليجي الغني في مجال الدراما الموسيقية، واستجابة لمطالب الجمهور من مختلف الأعمار. وتمزج الفعالية بين الطابع التقليدي وتقنيات العرض العصرية، لتمكين الحضور من الاستمتاع بالأداء الأوركسترالي لأغانٍ رسمت ملامح قطاع الترفيه العربي على مدى سنوات.

«ذا لافتر فاكتوري»: شهر مارس

■ المواعيد: 6-14 مارس 2026

■ المواقع: ميز في الأجندة - استوديو وان

يعود «ذا لافتر فاكتوري» ضمن سلسلة عروضه لشهر مارس مع نخبة متجددة من نجوم ستاند أب كوميدي العالميين ضمن العديد من الوجهات المحبوبة في دبي. وقد نجحت هذه السلسلة الكوميدية المستمرة في ترسيخ مكانتها بوصفها جزءاً أساسياً في مشهد الترفيه الحي في دبي، حيث تستضيف المواهب الناشئة والفنانين المعروفين في مجال الكوميديا العالمية، وسط أجواء عفوية ومفعمة بالحيوية والتسلية.

«باليه غابرييل شانيل»

■ الموعد: الأحد 8 مارس 2026

■ الموقع: دبي أوبرا

تستضيف دبي أوبرا راقصة الباليه العالمية الشهيرة سفيتلانا زاخاروفا، برفقة الراقصين الرئيسين من مسرح بولشوي في موسكو، لتقديم تحية تكريم لأسطورة الموضة «كوكو شانيل»، مع العرض الراقص «غابرييل شانيل» المؤلف من فصلين. ويبدأ برنامج الأمسية بعرضٍ يحمل عنوان«كوم أون ريسبيرو» لمصمّم الرقصات الشهير ماورو بيغونزيتي، مع أحد أعمال المؤلف الموسيقي جورج فريدريك هاندل، ليبدأ بعدها العرض الراقص غابرييل شانيل الذي يمثل تحية تكريم تستكشف أسلوب حياة أسطورة الموضة كوكو شانيل وإرثها الاستثنائيد، وذلك من خلال الحركات الاستعراضية والموسيقى الكلاسيكية وتصميم الأزياء اللافتة.

موسم «الوُلفة»

موسم «الوُلفة» هي مبادرة تقودها وتشرف عليها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تهدف إلى الاحتفاء بالمناسبات الإماراتية والإسلامية في إمارة دبي، بما في ذلك «حق الليلة»، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر بما يسهم في إحياء الموروث الثقافي المحلي، وإبراز القيم الأصيلة، وترسيخ مكانة الإمارة مدينةً عالميةً تعزز مفاهيم التسامح والتعايش واحترام الثقافات، من خلال ركائز رئيسة هي التأمل والترابط والبركة.