عبدالقادر الريس وشياو وانغ.. رائدان فنيان في «دبي المالي العالمي»

يستضيف مركز دبي المالي العالمي، أحد أبرز الوجهات الثقافية وأساليب الحياة العصرية في دبي، مجموعة مختارة من المعارض في صالات العرض الفنية والأماكن الثقافية التي يحتضنها. وتنطلق جميع هذه الفعاليات من «جيت فيلج»، وتشكل جزءاً من قائمة عروض أسلوب الحياة المتنوعة التي يقدمها المركز، حيث يُمكن استكشاف دبي عبر بوابة واحدة.

وخلال شهري فبراير ومارس، يقدم البرنامج الفني معرضين لفنانين من أجيال وخلفيات جغرافية مختلفة، يقامان في «أوبرا غاليري» و«بيروتان غاليري» دبي. ويستكشف المعرضان ممارسات فنية تراوح بين الحداثة الإماراتية والتجريد المعاصر والرسم التصويري والرمزي، في قراءة بصرية تعكس تنوّع المشهد الفني في مركز دبي المالي العالمي. وتتمثل هذه المعارض في «النايد»، وهو معرض كبير للفنان عبدالقادر الريس، ومعرض «الجزيرة المنجرفة» للفنانة الصينية شياو وانغ المقيمة في برلين.

ويسلط «النايد» من 26 مارس وحتى الثامن من أبريل المقبل الضوء على ممارسات فنية تمتد لأكثر من 50 عاماً، وهو معرض كبير للفنان عبدالقادر الريس الذي يُعتبر من أبرز الشخصيات المؤثرة في تاريخ الفن الإماراتي الحديث. ويقدم المعرض نظرة شاملة على أعمال هذا الفنان التي لعبت دوراً فاعلاً في تشكيل الهوية البصرية والثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن أبرز الأعمال المعروضة سلسلة الغاف، حيث تغدو شجرة الصحراء هذه رمزاً للمرونة والاستمرارية، وسلسلة الخط (الحروفية)، التي تحوّل النص العربي إلى شكل من أشكال التعبير الفني. ويغوص المعرض في الإرث العريق والتطور المستمر لممارسات الريس الفنية، ما يجعله بمثابة استطلاع نادر ومدروس عن هذه المسيرة الفنية الرائدة.

ويشكل «الجزيرة المنجرفة» أول معرض منفرد للفنانة الصينية شياو وانغ في الشرق الأوسط. وتركز لوحاتها على الخط كعنصر تعبيري أساسي، مع الاكتفاء باختزال اللون والتكوين الفني إلى جوهرهما الأساسي. وترسم الفنانة خطوط الفحم بدقة متناهية على قماش أبيض، مع إضفاء لمسات لونية معتدلة، ما يمنح وضوحاً وبروزاً أكبر للخط.

وتُتَرجِم ممارسة وانغ الفنية الإيقاعين الجسدي والداخلي إلى واقع ملموس ومتناغم، متأثرةً بفن الخط، والممارسات الجسدية والتعبيرية الألمانية، مثل اليوغا والرقص والتأمل وآلة الـ«قو تشين» الصينية.