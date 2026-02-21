6 فعاليات ثقافية وتجارب مجتمعية في رمضان أبوظبي

تشهد أبوظبي خلال شهر رمضان المبارك برنامجاً حافلاً بالتجارب الاستثنائية، يعكس كرم ضيافتها وثقافتها وتقاليدها الحية، من عروض الإفطار والسحور إلى الفعاليات العائلية والترفيهية والأسواق الشعبية والأمسيات الموسيقية والفنية التي تحتفي بالشهر الفضيل وروح المشاركة المجتمعية، ومع غروب الشمس، تنبض أبوظبي بالحياة عبر الأسواق الرمضانيّة، والعروض الثقافيّة والفنية، وتجارب الضيافة الإماراتية.. ومن هذه التجارب:

1 «لمة رمضان»

يستضيف كورنيش أبوظبي مهرجان «لمة رمضان» من 27 فبراير إلى الثامن من مارس، مرحباً بالعائلات والأصدقاء لمشاركة أجمل اللحظات يومياً، ويتيح المهرجان للزوار استكشاف حي رمضاني يضم عروضاً ثقافية وتراثية، وجلسات لسرد القصص الشعبية، إلى جانب أسواق رمضانية، وأنشطة عائلية، وخيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات، ويتوزع مهرجان لمة رمضان على مدينة العين، ومنطقة الظفرة.

2 رمضان في «الحصن»

يُرحّب هذا الحدث بزواره حتى 18 مارس في موقع الحصن، لاستكشاف ما يقدمه من عروض ثقافية، وورش الحِرف التقليدية، وجلسات سرد القصص، ومتاجر المأكولات والمشروبات في ساحة الحصن، لإحياء التقاليد الرمضانية الأصيلة، واستذكار صور الماضي عندما كان أبناء أبوظبي يجتمعون في قصر الحصن للاحتفاء بالشهر الكريم.

3 «هريس رمضان» في واحة العين

كل يوم جمعة خلال الشهر الفضيل، تستضيف واحة العين مبادرة «هريس رمضان»، التي تحتفي بالطبق الإماراتي التقليدي المفضل، المُدرج على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وبين المسارات المظللة بأشجار النخيل، تسلط المبادرة الضوء على قيم الكرم والمشاركة والعادات الرمضانية الأصيلة في الدولة.

4 موروث رمضان «في القرية التراثية»

تقام فعاليات «موروث رمضان» من 26 فبراير إلى 19 مارس في القرية التراثية، حيث يستكشف زوارها سوق رمضان والسوق التراثي وساحة السحور والألعاب والمسابقات الشعبية والورش والعروض الثقافية والتراثية التي تُبرز العادات والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال.

5 «حكاياتنا في ليالي المقطع»

يستضيف متحف المقطع طوال شهر رمضان فعاليات مميزة، منها «حكاياتنا في ليالي المقطع»، ومدفع الإفطار التقليدي. ويتيح الحدث للعائلات والأصدقاء مجموعة من الأنشطة، تشمل عروضاً ثقافية وترفيهية وألعاباً شائقة، إلى جانب منافذ المأكولات والمشروبات ومتاجر متنوعة.

6 شهر القراءة في «مكتبة»

في الفترة من الأول إلى 30 مارس، تحتفل فروع مكتبة في جميع أنحاء أبوظبي بـ«شهر القراءة» من خلال أنشطة وبرامج مناسبة للعائلات تُشجع على القراءة والتواصل، وتُشكل فرصة للاكتشاف واكتساب المعرفة في أجواء مُلهمة خلال النهار أو بعد الإفطار.