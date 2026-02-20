«المرموم: حياة البرية» تجربة فريدة تستقطب 10 آلاف زائر خلال 10 أيام

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي معرض «المرموم: حياة البرية» الذي نظمته بالتعاون مع الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث، بهدف تسليط الضوء على محمية المرموم الصحراوية، وإبراز جمالياتها وما تتميز به من عناصر طبيعية تُشكّل جزءاً أساسياً من البيئة والثقافة المحلية، كما أعلنت إطلاق نسخة المعرض الافتراضية عبر موقع https://app.almarmoomthelivingwild.ae/، التي تستمر حتى 18 مارس المقبل، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجمهور لزيارته والاطلاع على مجموعة الصور التي يتضمنها، والاستمتاع بمجموعة التجارب التفاعلية التي صممتها باستخدام تقنيات الواقع المعزّز، وهو ما يتماشى مع التزامات «دبي للثقافة» الرامية إلى جعل الفن في متناول الجميع، وتعزيز مفهوم الاستدامة، وحفظ وصون التراث الثقافي المادي وغير المادي المحلي، ودعم قوة حضوره على الخريطة العالمية.

تجربة معرفية غنية

ونجح المعرض الذي يُعدّ الأول من نوعه، في استقطاب أكثر من 10 آلاف زائر خلال 10 أيام، خاضوا تجربة معرفية غنية أتاحت لهم استكشاف ملامح محمية المرموم الصحراوية وتفاصيل بيئتها وتنوعها الطبيعي، عبر 24 صورة فوتوغرافية مميزة وثّقت أنواعاً متعددة من الحيوانات والطيور التي تتخذ من المحمية موطناً لها، كما استمتع الزوار بسلسلة من التجارب المبتكرة التي نظمتها الهيئة واعتمدت فيها على تقنيات الواقع المعزّز، بهدف تمكين الكبار والصغار من التعرّف إلى الحياة البرية في المحمية بأسلوب بصري معاصر يُعزّز تفاعلهم مع الأعمال الفنية ضمن سياقها البيئي الطبيعي، كما اطلع الزوار على معلومات تفصيلية حول الحيوانات، من خلال استخدام رموز الاستجابة السريعة (كيو آر كود)، التي تضمنت فيديوهات تفاعلية مبتكرة أنجزت باستخدام الذكاء الاصطناعي.

مسابقة «المرموم»

وتوجّت «دبي للثقافة» الفائزين بمسابقة «المرموم: حياة البرية»، الهادفة إلى تحفيز أفراد المجتمع وزوار المحمية على التفاعل مع المعرض، وما تضمنه من صور وفيديوهات مبتكرة، حيث نالت هازل أرنولد، المركز الأول وحصلت على كاميرا «غو برو»، إضافة إلى نسخة خاصة موقعة من كتاب (Truly, Madly, Deeply) للمصور علي بن ثالث، ويضم 100 صورة ملونة تُوثّق الحياة في عدد من أروع المواقع البحرية حول العالم، وجاء نايف الحوسني في المركز الثاني وفاز بجولة استكشافية واسعة في أرجاء محمية المرموم الصحراوية برفقة المصور علي بن ثالث، إلى جانب نسخة خاصة موقعة من الكتاب، بينما حل يوسف حسين في المركز الثالث، وحصل على نسخة خاصة موقعة من كتاب علي بن ثالث.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، أن ما حققه معرض «المرموم: حياة البرية» من نجاحات لافتة يعكس جاذبيته وحجم تأثيره في المشهد الثقافي، بوصفه تجربة استثنائية تسلط الضوء على محمية المرموم الصحراوية، وتعيد تعريف علاقة الإنسان بالطبيعة بأسلوب بصري معاصر، وقالت: «شكل المعرض نموذجاً متفرداً يجمع بين الفن والبيئة، حيث أسهم عبر فكرته المبتكرة في تحفيز الزوار على استكشاف ملامح الطبيعة والتأمل في تفاصيلها، ما يُعزّز شعورهم بالمسؤولية تجاه حماية النظم البيئية. كما أكد أهمية التصوير الفوتوغرافي ودوره في دعم الاستدامة وصون الحياة البرية، وتوثيق البيئة المحلية بلغة بصرية مؤثرة تُعزّز الوعي بمفاهيم الاستدامة»، ولفتت السويدي إلى أن تعاون «دبي للثقافة» مع المصور الإماراتي علي خليفة بن ثالث، يعكس حرصها على الاستثمار في أصحاب المواهب المحلية، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم، وعرض إبداعاتهم أمام الجمهور، إلى جانب إبراز قدراتهم على تقديم سرد بصري متفرّد يُبرز جماليات البيئة المحلية وقيمتها البيئية والثقافية، ويُعزّز حضورهم على الخريطة العالمية.

محطة نوعية

وأشار المصور علي خليفة بن ثالث إلى أن معرض «المرموم: حياة البرية» شكّل محطة نوعية سلطت الضوء على محمية المرموم الصحراوية وقيمتها الجمالية والبيئية، بوصفها فضاء نابضاً بالحياة يجمع بين الطبيعة والمعرفة، من خلال تحويل مشهد الحياة البرية إلى سرد بصري غني يُبرز مكانة المحمية وإمكاناتها الفريدة، وقال: «أسهم المعرض بما تضمنه من صور متنوعة، في تعزيز جاذبية المحمية، وترسيخ حضورها وجهة سياحية مرموقة، لما تتميز به من تنوع في مشاهدها الطبيعية وثراء عناصرها البيئية، حيث قدّمت الأعمال صورة بانورامية شاملة تعكس تفرد التجربة التي جمعت بين الاستكشاف البيئي والتفاعل الفني»، وأكد أن اختيار الصور المشاركة تم وفق مجموعة من المعايير الفنية، شملت جودة التكوين البصري، والقدرة على التعبير عن جوهر المحمية، وإبراز تنوع بيئاتها وملامح الحياة البرية فيها.

وتميز المعرض بفكرته الاستثنائية التي أتاحت للزوار فرصة التجوال فيه باستخدام سياراتهم الخاصة، ما أسهم في تحويل القيادة إلى رحلة بصرية وثقافية متكاملة.

ويمكن زيارة نسخة المعرض الافتراضية عبر موقع https://app.almarmoomthelivingwild.ae/.

شيماء السويدي:

علي بن ثالث:

