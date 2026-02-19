«ليالي السعديات».. سحور أنيق وسهرات على أنغام الموسيقى

تُشكل «ليالي رمضان» في «ليالي السعديات» وجهةً لاستضافة الفعاليات وتجارب السحور في أجواء أنيقة.

وتُقام «ليالي رمضان» يومياً من الساعة التاسعة مساءً حتى الثالثة صباحاً في مسرح «ليالي السعديات» الخارجي المفتوح، بين أحضان الطبيعة الخلابة في جزيرة السعديات، ما يوفر خلفية مميزة للقاءات المسائية وتجمعات السحور.

ويُسهم موقع «ليالي رمضان»، بالقرب من المنطقة الثقافية في السعديات وجزيرة ياس ووسط مدينة أبوظبي، في استقطاب الجهات التي تتطلع إلى تنظيم لقاءات ترحيبية بزوارها.

وصُممت أمسيات «ليالي رمضان» بعناية لتشجيع التواصل والتفاعل الاجتماعي خارج إطار بيئات العمل اليومي المعتاد عبر ما تقدمه من جلسات مريحة، وموسيقى حية، وطاولات مشتركة، وخيارات متعددة من الألعاب اللوحية، والأنشطة التفاعلية التي تُضفي لمسات من المرح والبهجة عليها.

وتكتمل التجربة بأشهى النكهات من قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي، الشريك الرسمي للمأكولات والمشروبات، حيث تتضمن القائمة تشكيلة مختارة من الأطباق والحلويات المستوحاة من المطبخ الإماراتي.

وتُثري الأنشطة الثقافية والترفيهية أمسيات «ليالي رمضان» بعروض وأنغام موسيقية هادئة يومياً، في حين تشهد عطلات نهاية الأسبوع تنظيم فعاليات ثقافية مستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل.