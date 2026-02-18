«السفير فوق العادة أحمد الجسمي».. رحلة 40 عاماً مع المسرح

صدر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي كتاب «السفير فوق العادة.. أحمد الجسمي»، حيث يتناول سيرة حياة الفنان أحمد الجسمي وتجربته الفنية الغنية.

يأتي الكتاب ضمن سلسلة «أعلام من الإمارات» التي وثقت حياة العشرات من الشخصيات الثقافية في الإمارات، وهو من تأليف الكاتب المسرحي عبدالإله عبدالقادر.

اشتمل الكتاب على 294 صفحة، ويحمل شهادات لكل من: محمد العامري والدكتور يوسف عايدابي والدكتور حبيب غلوم، كما ضم عشرات الصور التي توثق تاريخ المسرح في الإمارات من خلال شخصية أحمد الجسمي، ومشاهده المسرحية المختارة من عروضه الكثيرة التي امتدت لأكثر من 40 عاماً.

يشار إلى أن مشروع «أعلام من الإمارات» سلسلة توثيقية ثقافية تهدف إلى إبراز حياة وسيرة الشخصيات الإماراتية البارزة في مختلف المجالات العلمية والأدبية والفنية، ويشمل المشروع إصدار كتب توثيقية عن أعلام إماراتيين مؤثرين، مثل الشعراء والأدباء والمفكرين، الذين تركوا بصماتهم في الحياة الثقافية الإماراتية، ويهدف إلى توثيق سير الشخصيات الإماراتية البارزة، وإبراز إنجازاتهم وإسهاماتهم في مختلف المجالات، وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ وثقافة الإمارات، وتشجيع البحث والاطلاع على التراث الإماراتي.