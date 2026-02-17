مركز جمعة الماجد يختتم دورة المكتبات الـ 20

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، الجمعة الماضية، فعاليات دورته السنوية الـ20 في علم المكتبات والمعلومات، التي جاءت هذا العام بعنوان: «من الفهرسة اليدوية إلى الأنظمة الذكية: مستقبل المعالجة الفنية لأوعية المعلومات الورقية والإلكترونية»، بمشاركة 45 متدرباً ومتدربة من مؤسسات حكومية وخاصة في الدولة.

وشهدت الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات، من بينها مدارس الدولة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة الشارقة، وجامعة الإمارات، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.