نيل شوكلا: شغف والدي بالكاميرا لم يفارقه يوماً

أكد ابن المصور الراحل، راميش شوكلا، أن والده واصل العمل حتى أيامه الأخيرة، رغم معاناته مشكلات صحية، وقال نيل شوكلا، في تصريحات سابقة، إن شغف والده بالكاميرا لم يفارقه يوماً، إذ كان يراجع صوره ويوثق أعماله حتى قبل نقله إلى المستشفى، وامتدت مسيرة شوكلا التوثيقية لعقود، رصد خلالها تحولات الدولة ونهضتها العمرانية والاقتصادية، ورافق شخصيات قيادية في مناسبات رسمية، واعتمدت إحدى لوحاته للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مؤسسات عدة، فيما استُخدمت إحدى صوره طابعاً بريدياً، ووصل شوكلا إلى الإمارات في ستينات القرن الماضي، وكرس حياته لتوثيق تفاصيل الحياة اليومية والتحولات الكبرى، مؤسِّساً أرشيفاً بصرياً غنياً، استعانت به مؤسسات وطنية عدة، وجسده في كتب مصوّرة حظيت باهتمام واسع.