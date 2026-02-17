«الشارقة للنقد» تكشف عن عنوان نسختها السادسة

حدّدت الأمانة العامة لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي «تحولات اللغة الشعرية في القصيدة العربية» عنواناً للنسخة السادسة من الجائزة، التي تنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة، أمس، في دائرة الثقافة، لاختيار عنوان الدورة الجديدة، وفتح باب المشاركة في موضوع الجائزة للكتّاب والنقاد والمهتمين بنقد الشعر العربي، وفق شروط وأحكام الجائزة.

وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة الأمين العام لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، محمد إبراهيم القصير، إن الجائزة تمضي اليوم نحو دورة جديدة ومتجددة تتناول موضوعاً نقدياً لافتاً، مواصلة دورها في الإسهام في تأسيس مشهد ثقافي يضع القصيدة العربية في مركز الاهتمام النقدي، لرصد التحولات التي تطرأ على لغتها وبنيتها الجمالية، مشيراً إلى أن الجائزة أسست عبر دوراتها المتعاقبة مكتبة نقدية متخصصة، بالنظر إلى الكمّ المعرفي الذي تُتيحه المشاركات، حيث تشهد إقبالاً متزايداً مع كل دورة جديدة.

وأوضح أن عنوان النسخة الجديدة يفتح آفاقاً نقدية رحبة غنية بالدلالات والإحالات، وينطلق من مقاربة بحثية عميقة تتصل بتحوّلات اللغة الشعرية في القصيدة العربية، الأمر الذي يتيح للنقاد مساحات أوسع للاشتغال على قضايا نقدية مستجدة.

ولفت إلى أن الأمانة ستعمل على توسيع نطاق التعريف بالجائزة، بدءاً من الجامعات والأوساط الأكاديمية، وصولاً إلى المتخصصين في النقد في مختلف البلدان العربية، إلى جانب تنظيم ندوات تعريفية عبر بيوت الشعر في الوطن العربي، بما يضمن مشاركة عربية واسعة.