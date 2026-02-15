أطفال «الأيام التراثية» يوزعون خبز الرقاق والبهجة

تواصل ساحات «أيام الشارقة التراثية» اجتذاب زوارها من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات، في مشهد يعكس تلاقي الثقافات، وفضول الأجيال لاكتشاف حكايات الزمن الجميل التي لاتزال حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية.

وتعبر مشاركة الأطفال واليافعين الذين يجوبون الأروقة برفقة أسرهم، خاصة الأطفال الإماراتيين بلباسهم التقليدي وهم يتجولون في أجواء احتفالية مبهجة، حاملين خبز «الرقاق»، عن صلةٍ حيّة بين الجيل الجديد وموروثه الشعبي.