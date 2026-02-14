إدراج موقع «ساروق الحديد الأثري» على قائمة «الإيسيسكو» للتراث

أعلنت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن إنجاز ثقافي جديد يثري سجل دبي الحافل، حيث تم إدراج موقع «ساروق الحديد الأثري» ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».



وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع المنظمة الثالث عشر الذي عقد في العاصمة الأوزبكية، طشقند، ليعكس أهمية موقع «ساروق الحديد الأثري»، وقيمته الثقافية والحضارية، ويجسّد جهود دبي الهادفة إلى الحفاظ على تراثها والترويج له.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابها في «إنستغرام»: «تواصل دبي جهودها في صون التراث المحلي وتعزيز حضوره إقليمياً ودولياً، ويسعدنا الإعلان عن إدراج موقع ساروق الحديد على قائمة التراث في العالم الإسلامي التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».. في إنجازٍ جديد يعكس التزام دبي بحماية مواقعها الأثرية والحفاظ على قيمتها التاريخية والإنسانية».

وأضافت سموها: «يمثّل هذا الإدراج خطوة مهمة لضمان صون الموقع وتعزيز الوعي بأهميته الحضارية، انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في حماية الإرث الثقافي والاعتزاز به باعتباره ركيزة للهوية الوطنية ومصدر إلهام للأجيال القادمة».