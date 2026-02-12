احتفالات رأس السنة الصينية في دبي.. مسيرة فرح تتقدمها «الخيالة»

ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة الصينية، شاركت فرقة الخيّالة بشرطة دبي في المسيرة الكبرى، التي نُظمت في مدينة إكسبو دبي، إيذاناً بانطلاق احتفالات دبي بـ«عام الحصان».

ويشهد هذا العام تزامن احتفالات رأس السنة الصينية مع شهر رمضان المبارك، في محطة ثقافية لافتة، عكستها مشاركة وحدات الخيّالة التي جسّدت ما تحظى به الخيل من مكانة راسخة في كلٍ من الثقافتين الصينية والإماراتية، بوصفها رمزاً للقوة والنبل.

وشارك في المسيرة نحو 40 تشكيلاً استعراضياً وأكثر من 3000 مؤدٍّ، قدّموا عروضاً متنوعة جمعت بين التراث الصيني والثقافة الإماراتية، من خلال استعراضات فنية ومجسمات تراثية وتقاليد أصيلة أضفت على الفعالية أجواءً حافلة بالحركة والتنوع.

ونظمت المسيرة القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، ومدينة إكسبو دبي، بدعم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لتشكّل محطة رئيسة ضمن البرنامج الأوسع لاحتفالات رأس السنة الصينية في دبي، ويؤكد التزام المدينة بتعزيز التواصل بين المجتمعات والاحتفاء بتنوعها الثقافي. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «عكست المسيرة القيم التي تقوم عليها دبي كمدينة عالمية تحتفي بتنوّع الثقافات وتعمل على تعزيز التواصل بين المجتمعات، فمع مشاركة فرقة الخيالة في شرطة دبي، وآلاف المؤدين والزوار، شكّلت هذه الفعالية انطلاقة مميّزة لبرنامج احتفالات عام الحصان الذي يمتد عبر مختلف أنحاء المدينة».

وجسّدت الفعالية مفهوم «التواصل نحو المستقبل»، من خلال الجمع بين التراث والابتكار عبر ثلاث مناطق تفاعلية رئيسة، إذ استعرضت منطقة «تجربة التراث» حِرفاً صينية تقليدية، شملت تطريز نينغشيا، ونحت خيوط اللك من شيامن، وخزف جينغدتشن، إلى جانب طقوس الشاي وورش الخط وتجارب تنسيق أزياء هانفو التقليدية.

وسلّطت منطقة «العلوم والابتكار التكنولوجي» الضوء على أحدث الابتكارات الصينية المعاصرة، من خلال استعراض المركبات ذاتية القيادة، والروبوتات، وتجارب الواقع التفاعلي المعزز، مبرزة دور التكنولوجيا في دعم التبادل الثقافي والتجاري، إلى جانب عرض نماذج من مخرجات التعاون الاقتصادي الصيني - العربي.

وقدّمت منطقة «الثقافة والمأكولات» مجموعة من الأطباق الإقليمية الصينية، من بينها أطباق شينجيانغ، وقهوة يونان، ومنتجات «حديقة العطور الإمبراطورية»، في تجربة تعكس تنوّع المقاطعات الصينية، وشكّلت المسيرة الكبرى لاحتفالات «عام صيني سعيد»، الانطلاقة الرسمية لاحتفالات دبي بعام الحصان، وتستمر حتى 22 الجاري من خلال برنامج متكامل يقام على مستوى المدينة.

تجارب ترفيهية

يشمل برنامج الاحتفال بالعام الصيني الجديد فعاليات تحتفي بالثقافة الصينية المعاصرة في مول الإمارات، وتجارب ترفيهية في عدد من أبرز معالم دبي، إلى جانب تجارب طهي في مطاعم حاصلة على «نجوم ميشلان» وجوائز عالمية، وعروض تسوق حصرية في أبرز وجهات التجزئة بدبي.

. 3000 مؤدٍّ قدّموا عروضاً متنوعة جمعت بين التراث الصيني والثقافة الإماراتية.