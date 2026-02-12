العروض الأدائية تزين «مهرجان الشعر»

شهد اليوم الثاني لمهرجان أبوظبي للشعر 2026 برنامجاً ثقافياً متنوعاً، جمع بين الحوار الثقافي والعروض الفنية والأنشطة التفاعلية، في إطار التظاهرة الشعرية التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، تأكيداً على حضور الشعر في الفضاء الثقافي المعاصر بوصفه عنصراً جامعاً للفنون والمعرفة.

وتواصلت خلال المهرجان العروض الأدائية التي قدّمت لوحات فنية مستلهمة من التراث الشعبي.

واستُهل البرنامج المسائي، لليوم الثاني من المهرجان الذي وصل لختامه، أول من أمس، بجلسة حوارية عنوانها «الوظيفة شاعر»، التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة، وشارك فيها الشاعر علي الشعالي والكاتبة مريم الزرعوني، وأدارها نزار قبيلات، حيث تناولت الجلسة العلاقة بين الكتابة الشعرية والعمل الثقافي، ودور المؤسسات في دعم الشاعر وتمكينه من تحويل التجربة الإبداعية إلى مشروع ثقافي مستدام.

واختُتمت الفعاليات المسائية على المسرح الشعري بعرض ختام «شاعر المليون»، الذي استعاد حضور القصيدة النبطية في سياق احتفالي يجمع بين الأداء الشعري والتفاعل الجماهيري.