شهر حافل بالتجارب الإبداعية في «ذا سكوير»

كشفت «ذا سكوير» في ند الشبا جاردنز عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والإبداعية المتنوعة المصممة خصيصاً لأجواء الهواء الطلق في دبي، خلال الشهر الجاري، والتي تتمحور حول الفنون والأنشطة اليدوية والعروض الترفيهية الحية والتجارب العائلية، وسط أجواء مريحة ووفق صيغة متاحة أمام الجميع.

وللباحثين عن جرعة من الثقافة في أجواء ممتعة، خارجية وتفاعلية حقيقية، تستضيف الوجهة ركن النسيج ضمن معرض فنون العالم دبي بالتعاون مع معرض فنون العالم دبي والشريك الإبداعي «هاندميك»، إذ تقدم هذه المساحة مجموعة من الأعمال الفنية القماشية المعاصرة وتجارب فن التافتينغ، ما يحول المكان إلى مركز إبداعي مبتكر يتيح للزوّار استكشاف أروع الأعمال والتصاميم وفق إيقاعهم الخاص، حتى 15 الجاري.

وخلال الفترة بين 13 و15 الجاري، تُنظم ورش عمل تتيح للزوّار من العائلات والأطفال تعلم فنون النسيج والتافتينغ خلال جلسات عملية موجهة، ومن ثم تطبيق مهاراتهم الجديدة في إبداع قطع تحمل بصمتهم الخاصة، في تجربة تجمع الإبداع بالترفيه، علاوة على معارض فنية أخرى، وفعاليات عطلة نهاية الأسبوع، وعروض الترفيه الحية، وأنشطة الأحبة الصغار.