كلباء تحتضن ختام مهرجان الشارقة للشعر النبطي

اختُتمت، أول من أمس، في المركز الثقافي بمدينة كلباء في الشارقة، فعاليات الدورة الـ20 لمهرجان الشارقة للشعر النبطي.

واشتملت الأمسية، التي شهدت حضوراً مميزاً، وأدارت فقراتها الإعلامية دارين خليفة، على قصائد عن الوطن والحكمة والنصيحة وفن المجاراة والعتاب ووصف الطبيعة والحنين، بالإضافة إلى مشاركة فرقة الشوين الحربية، التي قدّمت ألواناً من التراث والفلكلور الغنائي الإماراتي.

وقرأ الشاعر الإماراتي علي مطر الوشاحي قصائد تغنّت بحب الشارقة والإشادة بحضورها الثقافي، الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما حملت قصائده حضور الوقت والزمن، والاعتزاز بالقيم الأصيلة.

من جهته، قرأ الشاعر الإماراتي، أحمد الناصري، عدداً من القصائد الوطنية، والعاطفية، كما أدّى بصوته أشعاراً مغنّاة في عدد من الشلات.

أمّا الشاعر الكويتي، عايض بن خطاف العجمي، فاشتملت قصائده على حسّ جمع ما بين وصف المشهد والتغني بالبرّ ورحلة الأصدقاء، ومدح الشارقة ومكانتها الثقافية والاجتماعية، وحضور أهل الشعر والأدب.

وحملت قصيدة الشاعر اليمني، منير السعدي، عدداً من الأغراض، ومع قصائد الشاعرة، أمل الشقصيّة (سلطنة عُمان)، كان جمهور الشعر على موعد مع أشعار تناقش جوانب اجتماعية، وأخرى تعج بالحكمة والنصيحة ومدح الشارقة.

أمّا الشاعرة منيرة السبيعي (البحرين) فقدمت قصائد في مدح الشارقة، وأخرى وجدانية حافلة بالذكريات.