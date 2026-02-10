أحمد الجسمي.. سفير الفن الإماراتي على منصة الاحتفاء

تحتفي مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، مساء السبت المقبل، بالفنان المسرحي القدير، أحمد الجسمي، عبر حفل توقيع كتاب «السفير فوق العادة.. أحمد الجسمي» لمؤلفه الكاتب المسرحي، عبدالإله عبدالقادر، وعرض مسرحية «بابا»، تأليف وسينوغرافيا وإخراج محمد العامري، وتمثيل أحمد الجسمي، ونخبة من نجوم المسرح الإماراتي.

يتناول «السفير فوق العادة» سيرة أحمد الجسمي وتجربته الفنية الغنية، ويُعدّ الكتاب إضافة للمكتبة الإماراتية، ويأتي ضمن سلسلة «أعلام من الإمارات» التي تصدرها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وتهدف إلى توثيق سير وحياة الشخصيات الإماراتية البارزة في مختلف المجالات العلمية والأدبية والفنية، وتشمل هذه السلسلة كتباً توثيقية عن أعلام إماراتيين مؤثرين، مثل الشعراء والأدباء والمفكرين، الذين تركوا بصماتهم في الحياة الثقافية الإماراتية.

ويأتي حفل توقيع «السفير فوق العادة.. أحمد الجسمي» في إطار الاحتفاء بالحياة الفنية والثقافية للفنان أحمد الجسمي، الذي قدّم العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية التي تركت بصمة في ذاكرة الجمهور الإماراتي والعربي.

وتُعدّ مسرحية «بابا» عملاً مسرحياً ممتعاً ومؤثراً، يتناول قضايا عائلية وإنسانية من خلال قصة مؤثرة ومملوءة بالعواطف، وعُرضت في الدورة الـ16 لمهرجان المسرح العربي في يناير الماضي، كما عُرضت في الدورة الـ34، لأيام الشارقة المسرحية.

وتتميّز المسرحية بأنها نتاج عمل جماعي مبني على روح العائلة، وتستعرض بأسلوب فني مبدع، من خلال التمثيل والفن، قضايا اجتماعية وتراثية بأسلوب يحاكي الواقع والماضي.

ويُمثّل العرض إضافة مميّزة للمشهد المسرحي في الإمارات، ويجمع بين نخبة من الممثلين الموهوبين، يتقدمهم أحمد الجسمي وعبدالله مسعود وآخرون.

وأكّدت مؤسسة العويس الثقافية أن الفعالية تُعدّ فرصة لمحبي المسرح والثقافة للاحتفاء بالفنان أحمد الجسمي وتجربته الفنية، والاستمتاع بعرض مسرحي مميّز.

