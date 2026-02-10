سمير الدروبي يستعرض رحلته في مجمع اللغة العربية

سلّط مجمع اللغة العربية في الشارقة الضوء على «رحلة الدكتور سمير الدروبي مع التأليف والتصنيف»، خلال المجلس اللغوي الـ11، الذي عُقد أول من أمس، في إطار رؤيته الهادفة إلى ترسيخ الوعي باللغة العربية، وتعميق الصلة بتراثها العلمي والفكري.

واستعرض الدكتور الدروبي، خلال المجلس، الذي حضره الأمين العام لمجمع اللغة العربية، الدكتور امحمد صافي المستغانمي، ونخبة من الأكاديميين والمعلمين وخبراء اللغة العربية، مسارات البحث والتحقيق وأثرها في بناء المعرفة وصون التراث العلمي العربي مع تركيز خاص على إسهامات العلوم العربية في الحقول التجريبية والتطبيقية، لاسيما «علم الفلاحة» من خلال كتاب «الفلاحة الأندلسية» لابن العوام الإشبيلي (ت: 580هـ)، وما حمله من معارف أسهمت في تشكيل مسارات النهضة الأوروبية.

من ناحيته، شدد الدكتور المستغانمي على أهمية الإصغاء إلى تجارب العلماء في مجالات التأليف والتحقيق والتصنيف، لما تحمله من معرفة متراكمة وخبرة طويلة، مشيراً إلى أن ما يطرحه الدكتور سمير الدروبي خلال المجلس يقدّم أنموذجاً حياً لمسار علمي حياتي متكامل جمع بين البحث في التاريخ والحضارة.