قصائد تروي سيرة الحنين في قصر الثقافة

ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر النبطي، شهد قصر الثقافة، أول من أمس، أمسية جديدة، حضرها جمهور كثيف من محبي الشعر والمهتمين بالمشهد الثقافي.

وشارك في الأمسية، التي قدمها الإعلامي سعيد القمزي، نخبة من الشعراء، وهم: راشد جمعة بن نايم، والميث (الإمارات)، وحارث البريكي (سلطنة عُمان)، وعبدالرزاق عايض (سورية)، وتماني الجازي (الأردن)، وريم الجنوب (مصر).

وحفلت الأمسية بالقراءات، وفي ختام الأمسية، تم تكريم الشعراء لمشاركتهم في مهرجان الشارقة للشعر النبطي.