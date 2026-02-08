أنامل ترسم معالم الجمال في «العين التراثي»

نجح مهرجان العين التراثي بدورته الأولى التي تقام في أرض المعارض بمدينة العين في اجتذاب أكثر من 50 فناناً تشكيلياً، و90 مصوراً فوتوغرافياً، خلال الحدث الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ويستمر حتى الغد، وسط فعاليات تراثية ومجتمعية ومسابقات متنوعة.

وأتاح المهرجان للفنانين تقديم أعمالهم مباشرة أمام الجمهور، من خلال «مسابقة الرسم الحي»، التي يتنافس فيها المشاركون بمحورين: محور التراث الذي يعنى بتوثيق الموروث الثقافي الإماراتي، بما يشمل العادات والتقاليد، والحرف اليدوية، والأزياء التقليدية، والأسواق الشعبية، والأنشطة التراثية. ومحور البيئة الذي يهدف إلى إبراز جمال البيئة الطبيعية في مدينة العين، من واحات ونخيل وصحراء وطبيعة محيطة تعكس العلاقة المتوازنة بين الإنسان والبيئة.

واستلهم الفنانون هذه العناصر التراثية، واستخدموا تقنيات متنوعة في رسم اللوحات، عكست تعدد الرؤى والأساليب الفنية في تقديم الموروث الثقافي المحلي، وسط متابعة زوار المهرجان لمراحل تنفيذ الأعمال الفنية عن قرب، وملاحظة تقنيات الرسم وأساليب التعبير الفني المختلفة.

وضمن الفعاليات الفنية للمهرجان شهدت مسابقة التصوير الفوتوغرافي مشاركة واسعة بأكثر من 500 صورة توثّق جماليات التراث الإماراتي وروحه، مع التركيز على المحورين نفسهما: التراث والبيئة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن الأعمال المشاركة تميزت بجودة عالية، لاسيما مع مشاركة عدد كبير من المصورين المحترفين، ما أضفى تنافسية كبيرة على المشاركات المقدمة للمسابقة.

وجاءت المسابقتان في إطار جهود هيئة أبوظبي للتراث، لتعزيز الوعي الثقافي والفني، وتشجيع الشباب على اكتشاف مهاراتهم في الفنون البصرية، مع إتاحة الفرصة للفائزين بعرض أعمالهم على منصات المهرجان، والتفاعل مع جمهور واسع من عشاق التراث والفن، كما رصدت جوائز مالية بقيمة 500 ألف درهم لكل مسابقة تقدم لـ20 فائزاً (10 لكل محور).

