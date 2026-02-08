أمسيات مهرجان الشعر النبطي تتواصل

تواصلت فعاليات الدورة الـ20 لمهرجان الشارقة للشعر النبطي في قصر الثقافة، إذ شهد أول من أمس أمسية شاركت فيها نخبة من الشعراء، هم: سعيد الظنحاني، وحمدة العوضي (الإمارات)، وخالد العثمان (البحرين)، والشموخ الراسية (السعودية)، وسطام الحويطي (الأردن)، وسلمان الجبالي (مصر)، وروق الشمري (العراق).

واستهل الظنحاني الأمسية بعدد من النصوص التي تميزت بمناجاة الحبيب.

وفي ختام الأمسية، كرّم رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله بن محمد العويس، الشعراء المشاركين تقديراً لجهودهم ومشاركتهم في هذه الدورة من المهرجان التي تستمر حتى الغد.