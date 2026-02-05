رسائل نادرة تعكس تاريخ التواصل الإنساني.. دبي تحتضن أكبر تجمع عالمي لهواة الطوابع

بمشاركة جامعي طوابع من 76 دولة، انطلقت، أمس، فعاليات معرض دبي الدولي للطوابع 2026، في مركز دبي التجاري العالمي الذي يتضمن - حتى الثامن من الشهر الجاري - آلاف العينات النادرة والقيمة التي تعكس تاريخ التواصل الإنساني وتنوع الثقافات حول العالم ويقدّمها 469 عارضاً، حيث تسلط بعض المجموعات الضوء على تاريخ الطوابع وتطورها وارتباطها بالمراحل التاريخية، في حين يركز البعض الآخر على توثيق التاريخ البريدي، فضلاً عن مجموعة من العارضين الذين يقدمون نماذج من هوايات جمع واقتناء مختلفة، من بينها العملات النقدية وغيرها.

وحول المعرض، قال رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع، عبدالله خوري لـ«الإمارات اليوم»: «إنه المعرض الدولي الأول للطوابع في الشرق الأوسط، حيث يشهد مشاركات من 76 دولة، وهناك تسع فئات للجوائز يتنافس عليها المشاركون، إضافة إلى فئة اتحاد البريد الدولي الذي يضم 20 إدارة بريدية على مستوى العالم، وتتألف لجنة التحكيم من 40 عضواً، فضلاً عن وجود 52 منصة مبيعات».

وأوضح أنه سيتم اختيار الفائزين بالجوائز ومنحهم الميداليات، بدءاً من الذهبية الكبيرة، والذهبية، والفضية المذهبة والفضية البرونزية وغيرها كثير، بحيث يتم تقييم كل مشاركة تبعاً لطريقة العرض، والندرة وأهمية العرض والمعلومات الشخصية وحالة المعروضات، لافتاً إلى أن المعرض استقطب العديد من المجموعات النادرة من مختلف دول العالم.

وأضاف خوري: «كانت الطوابع في البدء عبارة عن تعرفة ورسوم بريدية، في حين باتت اليوم تلعب دوراً في التوثيق والهوية الوطنية، فضلاً عن استخدامها في الطرود، وباتت رمزاً لتوثيق مكانة البلد الدولية وعلاقاته الخارجية، وتُبرز التاريخ والجغرافيا والثقافة والبيئة المحلية».

فترات

ويشارك جامع الطوابع ناصر بن أحمد بن عيسى السركال في المعرض من خلال مجموعتين، الأولى خاصة بالتاريخ البريدي في الشارقة من سنة 1932 إلى 1985، مشيراً إلى أن هذه المجموعة تغطي تاريخ البريد في الشارقة منذ افتتاح المحطة الجوية، وتنتمي إلى أربع فترات، الأولى فترة الخدمة البريدية الهندية، والثانية فترة طوابع البريد الجوي الملكي البريطاني، ثم بريد الشارقة المستقل الذي بدأ في عام 1963، وأخيراً فترة بريد الإمارات العربية المتحدة الذي بدأ في 1972. وأضاف أن المجموعة تُقدّم تاريخ الخدمة البريدية، لذا تبرز أنواع الأختام والتعرفات البريدية وكيف تبدّلت مع الوقت، وتضم العديد من القطع النادرة، ومنها النسخ المحدودة.

أما الثانية فمجموعة الطوابع المستخدمة في دبي، وتعود للفترة الممتدة من عام 1909 إلى 1973، وتغطي فترات عدة، بدءاً من خدمة البريد الهندية ثم الباكستانية ثم البريطانية، ثم فترة البريد المستقلة التي أتت بعدها فترة ما بعد قيام الاتحاد.

من أم القيوين

أما جامع الطوابع أحمد الحساوي، فيشارك بمجموعة تعرض الإصدار الأول لبريد أم القيوين، معتبراً أن ما يميز هذه المجموعة هو تضمنها قطعاً تُعرض للمرة الأولى للجمهور، منها العقد الأصلي بين شركة الطوابع وأم القيوين في فترة بعيدة، ونماذج الألوان ونماذج الطوابع ومراحل الإصدار التي كانت مقسمة إلى ثلاث مراحل. وأشار إلى أن المجموعة تضم الأظرف أيضاً، على الرغم من أن الحصول على مجموعة الأظرف المسافرة كان صعباً، لافتاً إلى أن النسخ الموجودة لديه أصلية ووحيدة، وحصل عليها من مزادات عالمية.

ولفت إلى أنه قدّم أكثر من كتاب حول الطوابع البريدية، ويعمل حالياً على كتاب خاص بتاريخ البريد في أم القيوين.

هاوٍ أسترالي

من جهته، يشارك جامع الطوابع الأسترالي بيرني بيستون، بمجموعة من الأدوات المكتبية التي تعود إلى الفترة الممتدة من عام 1880 إلى 1938، وهي من الإكوادور، وتحتوي على بطاقات بريدية، وأظرف وتحويلات بريدية، وقسائم ترجيع، وكذلك قوالب صلبة تعد نادرة جداً، كاشفاً عن أنه بدأ بجمع الطوابع منذ 20 عاماً، ومهنته الأصلية هي المحاماة، لكنه اختبر أكثر من هواية كالصيد والغولف، ولكنه كان يعجز عن التوقف عن التفكير في مهنته، ما دفعه إلى اقتناء الطوابع، إذ شكلت هذه الهواية النافذة التي يرتاح من خلالها، لأنها تحثه على التفكير في أشياء بعيدة عن المهنة.

وأشاد بيستون بالحدث في دبي إذ زار عشرات المعارض الدولية، لكن هذا المعرض يعد الأبرز لاحتوائه على عدد كبير من المشاركين من حول العالم.

مقتنيات أخرى

وإلى جانب الطوابع، أتاح المعرض الفرصة لهواة الاقتناء والجمع بعرض مقتنيات أخرى مختلفة. وعرض الإماراتي فواز العامري مجموعة العملات التي يقتنيها. وقال: «صممت العملات في ألبومات ووضعت بداخل كل ألبوم العملات النقدية، حيث إنه يتم تصميم وبيع العملات، فضلاً عن العملات الورقية، وهي عملات كان يتم تداولها على نحو يومي». وأوضح أنه يقدّم عملات من الإمارات ومصر وعمان والسعودية والعراق، فضلاً عن إصدار رسمي وخاص بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس شرطة أبوظبي، ويحمل صورة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمته الاسمية 50 درهماً، ويحمل تقييماً مرتفعاً يزيد من ندرته والطلب عليه. ونصح الراغبين في البدء بجمع العملات، والبدء بالتخصص، واختيار عملة دولة بعينها أو إصدار محدد، ومن الممكن البدء بالمعدن، ومن ثم الانتقال إلى الورق.

إصدارات تذكارية

يطلق بريد الإمارات على امتداد أيام معرض دبي الدولي للطوابع أربعة إصدارات تذكارية متتالية، تزامناً مع فعاليات المعرض، بما يعكس التزام بريد الإمارات بتعزيز منظومة الهوايات المتخصصة ذات القيمة المعرفية، وترسيخ حضور الدولة على خريطة المعارض العالمية. ويُوثّق الطابع الأول استضافة جمعية الإمارات لهواة الطوابع فعاليات «معرض دبي الدولي للطوابع 2026»، في حين يُوثق الثاني مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد الآسيوي الدولي لهواة الطوابع، ويوثّق الثالث مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي لهواة الطوابع عام 1926، في حين يوثّق الإصدار الرابع الذكرى السنوية الـ30 لجمعية الإمارات لهواة الطوابع.

