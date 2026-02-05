القاهرة «تُغني» في ختام معرضها للكتاب

أعلن معرض القاهرة الدولي للكتاب أن دورته الـ57 التي اختُتمت، أول من أمس، في مركز مصر للمعارض الدولية، استقبلت أكثر من ستة ملايين زائر على مدى أسبوعين.

وقال وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو، إن «المعرض واصل أداء دوره التنويري بوصفه منارة ثقافية تجمع بين الشرق والغرب، وتمكن من استقطاب أكثر من ستة ملايين زائر، في دلالة على وعي المجتمع المصري بأهمية القراءة».

وسلم الوزير جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية، إلى التونسي ​نزار شقرون الذي ​حصل عليها عن رواية «أيام الفاطمي المقتول».

واختُتم الحفل بأمسية عنوانها «غنا القاهرة» شملت مختارات موسيقية.