إصدارات مكتبة محمد بن راشد تجذب زوّار «القاهرة للكتاب»

في مشاركتها الأولى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، نجحت مكتبة محمد بن راشد في جذب اهتمام واسع من الزوّار، من خلال استعراض مجموعة من أحدث إصداراتها ضمن مشروع «الذراع المؤسسي للنشر والترجمة إلى اللغة العربية»، الذي أُطلق على هامش فعاليات الدورة الثانية لقمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2025.

ويُشكّل «الذراع المؤسسي للنشر والترجمة» خطوة نوعية نحو ترسيخ دور المكتبة كمؤسسة فاعلة في إنتاج المعرفة ونشرها، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي العربي والدولي، إلى جانب تعزيز المحتوى العربي، من الترجمة من مختلف اللغات العالمية إلى اللغة العربية.

وخلال معرض القاهرة للكتاب، برزت منصة المكتبة كمركز للمعرفة والابتكار الثقافي، إذ قدمت تشكيلة متنوّعة من الكتب التي تعكس رؤيتها في تمكين المعرفة وتعزيز التبادل الثقافي، والتي استقطبت اهتمامات العديد من زوّار المنصة.

وشهدت منصة مكتبة محمد بن راشد، خلال المعرض، إقبالاً واسعاً من الزوّار من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية.