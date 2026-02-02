العرضة والعيالة في عرض مشترك.. احتفاء بمسيرة شعبين شقيقين

ضمن أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية، الذي انطلق في مختلف إمارات الدولة تحت عنوان «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» ويستمر حتى بعد غد، نظمت هيئة أبوظبي للتراث، أول من أمس، فعالية فنية احتفاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، ضمن فعاليات مهرجان العين التراثي الذي تنظمه الهيئة بأرض المعارض في مدينة العين حتى التاسع من الشهر الجاري.

وبدأت الاحتفالية على مسرح المهرجان بالسلام الوطني لكل من الكويت والإمارات، أعقب ذلك تقديم فقرة عنوانها «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» شملت عرضاً مشتركاً لفن العرضة الكويتية والعيالة الإماراتية، بما عكس البعد التاريخي والوجداني للعلاقات بين البلدين، وشاركت في تجسيد الفقرة تلميذات مدرسة الراقية في العين.

في حين تضمنت الفقرة الثانية من الاحتفالية عرض فيلم مرئي تناول عمق العلاقات الإماراتية الكويتية، واستعرض محطات بارزة من مسيرة التعاون المشترك بين البلدين في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، مدعوماً بصور أرشيفية وشهادات موثقة عكست استمرارية الروابط الأخوية بين الشعبين.

وكانت الفقرة الثالثة لوحة من فن العازي، عنوانها «عازي في حب الكويت» من كلمات الشاعر أحمد خليفة الكعبي، وأداء سعود المنصوري، بمشاركة فرقة الفلاح للعيالة، وصمم اللوحات الأدائية سعيد الزعابي.

وجاء تنظيم الاحتفالية في إطار حرص إدارة المهرجان على تسليط الضوء على العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز القيم المشتركة بين الشعوب، إضافة إلى إبراز دور التراث والفنون الشعبية في التواصل الثقافي والإنساني.

كما هدفت الفعالية إلى تعريف الأجيال الجديدة بعمق الروابط التاريخية بين الإمارات والكويت، وترسيخ مفاهيم المحبة والتلاحم بين الشعوب الخليجية من خلال أنشطة فنية وثقافية تعكس الهوية الأصيلة، وتستحضر صفحات مشرقة من التاريخ المشترك.