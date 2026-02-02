أنغام الأخوة الإماراتية الكويتية تعزف ألحان المحبة والفرح

على إيقاع الموسيقى تحولت القرية العالمية، الليلة قبل الماضية، إلى مسرح نابض بالحياة، خلال الأمسية الموسيقية التي نظمت ضمن فعاليات أسبوع العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت، تحت شعار «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد».

وحملت الفعاليات الكثير من الإيقاعات التي تعكس تنوع المشهد الموسيقي الخليجي وروحه المعاصرة، وشارك فيها الدي جي الإماراتي «إم كي»، وفرقة الشيّاب الكويتية، ومغني الراب الكويتي دافي، والفنانة آلاء الهندي، الذين قدموا عروضاً أشبه بلوحات فرح تفاعل معها الجمهور، في أجواء جسدت المحبة والتقارب الثقافي والاحتفاء بالموروث والحداثة في قلب القرية العالمية، التي تعد الوجهة الأبرز في المنطقة.

إيقاعات متنوعة

انطلقت الأمسية مع الدي جي «إم كي» الذي نجح في أن يلهب حماسة الجمهور، بتقديم توليفة من الأغنيات التي تجذب الجماهير من مختلف الجنسيات، جامعاً بين الإيقاعات الخليجية والشرقية والغربية. بعدها اعتلت المسرح فرقة الشيّاب التي اشتهرت في الوطن العربي، بدمجها بين الكوميديا والرقص والموسيقى والغناء الغربي. وشكل الأسلوب الكوميدي المحرك الأساسي للعرض ولتفاعل الجمهور مع الفرقة، إذ ردد معهم الأغنيات التي أدوها على المسرح، فضلاً عن تفاعله مع الاستعراضات والعزف على آلات متعددة.

بينما قدم مغني الراب الكويتي دافي فقرته الموسيقية مع الإيقاعات الصاخبة التي أشعل بها المسرح، وقوبلت بحماسة جماهيرية كبيرة، وقدم دافي بعض الفقرات بمرافقة فرقة الشيّاب الذين اعتلوا المسرح معه، لتقديم لوحات مشتركة، لتنضم إليهم بعدها الفنانة آلاء الهندي على المسرح، وتقدم بصوتها الدافئ باقة من أجمل أغنياتها التي أضفت بعداً عاطفياً حالماً على الأمسية، ما جعل العروض تبدو لوحة متكاملة محمّلة بالطاقة العالية، وتشكل تجربة موسيقية نابضة بالحياة.

راب ورومانسية

وعن عرضه الأول في القرية العالمية، قال الفنان الكويتي دافي لـ«الإمارات اليوم»: «لطالما شكل تقديم عرض على هذا المسرح بالقرية العالمية حلماً بالنسبة لي، فهو مسرح يجمع جمهوراً من جنسيات مختلفة، وسعيد جداً بكوني أول مغني راب خليجي يقف على هذا المسرح ويقابل هذا الجمهور العالمي».

وعبر عن سعادته للمشاركة ضمن الاحتفالات التي تحتفي بالأخوة بين الإمارات والكويت، مضيفاً: «الإمارات عين، والكويت العين الثانية، والمحبة التي تجمع البلدين هي متأصلة في نفوس أبنائهما منذ سنوات بعيدة وإلى يومنا هذا»، وأشار إلى أن تقديمه أغنيات الراب يعتبره مسؤولية كبيرة، لاسيما أن النظرة إلى الراب في الوطن العربي لم تكن كما هي اليوم، لذا حرص على تقديم تعاون مميز ضمن الحفل مع الفنانة آلاء الهندي.

من جهتها، عبرت آلاء الهندي عن سعادتها للوجود في هذا الحفل الذي يحمل رسالة محبة بين بلدين، مشيرة إلى أن الفن دائماً ينجح في تقديم رسالة سلام توطد العلاقات بين الدول، ومهمة الفنان أن يوصل صوته.

وأضافت أنها تغني بأسلوب هادئ، ومشاركتها مع «دافي» بالمزج بين الراب والغناء الرومانسي الحالم شكل أسلوباً فنياً يجذب الجمهور، كاشفة عن أنها ترغب في خوض تجربة غناء الراب في المستقبل.

وذكرت أن التحضير لهذا الحفل تم تحت عنوان «الشغف في تقديم ما هو مميز»، ونجاحه قام على تواصل الروح الفنية بين المشاركين فيه، لأن هذا التواصل هو الذي يجعل أي عمل يلامس قلب الجمهور.

بينما قال أليخاندرو، من فرقة الشيّاب، إن الإماراتيين والكويتيين إخوة وأولاد عمومة، لأن الروابط التي تجمعهم قوية ومتينة، وهي روابط ثقافية وتراثية، معبراً عن سعادته للوجود على مسرح القرية العالمية في هكذا مناسبة تحمل بعداً وطنياً.

وأثنى على جمهور القرية العالمية الذي تفاعل مع عروضهم وردد أغانيهم، مضيفاً: «الجمهور في القرية العالمية تفاعل على نحو مميز معنا، وقد شعرت بأن الجمهور متعطش للفن ولرؤية عروض تفرح قلبه، وهذا بدوره ينعكس على الفنان ويزيد من طاقته على المسرح، خصوصاً أن الفنان دائم السعي إلى تقديم ما يسعد الجمهور».

أسرار نجاح «الدي جي»

عن أسرار النجاح قال الدي جي «إم كي»، الذي قدم فقرة موسيقية ألهبت حماسة الجمهور لـ«الإمارات اليوم»: «لابد أن يقدم الدي جي الموسيقى الخاصة به، التي يستطيع من خلالها أن يوصل إحساسه للناس كي يتفاعلوا معه، وهذا ما يميز شخصاً عن آخر، لاسيما أن المفهوم الخاص بتنسيق الموسيقى اختلف وتطور كثيراً، إذ يمكنه أن يقدم من التصفيق أغنية كاملة»، مشيراً إلى أن الدي جي يتعاطى مع المسرح تبعاً للجمهور، معتبراً أن العروض على مسرح القرية العالمية تختلف عن غيرها، لأنها تجمع الكثير من الجنسيات، وجمهورها شديد التنوع، ولابد من تقديم موسيقى ترضي مختلف الأذواق.

وأكد الدي جي الإماراتي أن أسلوبه في الموسيقى يتسم بتقديم الإحساس بالدرجة الأولى، مع الإشارة إلى أهمية تغيير مفهوم الدي جي بنظر الناس، وحول مناسبة العروض التي تقام تحت شعار «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، أضاف: «أهل الكويت إخواننا، وأسعدني تنظيم هذه الاحتفالية، وكوني مشاركاً فيها، فالموسيقى تحمل رسالة محبة وسلام، وتدخل السعادة إلى القلوب».

آلاء الهندي:

• سعيدة بالمشاركة في الحفل الذي يحمل رسالة محبة بين بلدين شقيقين.

دافي:

• لطالما شكّل تقديم عرض على مسرح القرية العالمية في دبي حلماً لي.

أليخاندرو:

• الإماراتيون والكويتيون إخوة وأولاد عمومة، والروابط التي تجمعهم قوية ومتينة.