قهوة وتقاليد أصيلة في الجناح الكويتي

ضمن احتفالات «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، وفي ظلال علمَي البلدين، أعدت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، برنامجاً حافلاً بالعروض التي تعكس عمق الثقافة الكويتية وثراء موروثها الوطني، وتُجسّد متانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة.

وتنبض أرجاء القرية بأجواء احتفالية، حتى بعد غد، وعروض مستوحاة من روح المناسبة، وتعبيرات ثقافية تعكس الهوية الكويتية الأصيلة، ويأخذ جناح الكويت الضيوف في تجربة متكاملة تجمع بين عبق القهوة العربية وإيقاعات الطبول المستوحاة من التقاليد الكويتية.