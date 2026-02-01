«إكسبوجر 2026» يحتفي بعدسات العالم.. و«المصور الصحفي المستقل»

أعلنت لجنة تحكيم النسخة العاشرة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر 2026» فوز المصور جوش إديلسون عن مشروع «الجحيم: كاليفورنيا تشتعل» والمصورة نيكول تانغ عن مشروع «أوكرانيا: أقصر وداع» بالمركز الأول مناصفة ضمن «جائزة المصور الصحفي المستقل».

جاء الإعلان خلال حفل رسمي ضمن فعاليات المهرجان، إذ سلّم مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، الجوائز للفائزين، وتسلم جيمس كلارك الجائزة بالنيابة عن نيكول تانغ، بحضور حشد من الشخصيات الإعلامية والمصورين والمهتمين بالشأن الفني، تزامناً مع تكريم الفائزين ضمن برنامج «عدسة العالم» في الحفل ذاته.

وجاء اختيار الفائزين من قائمة قصيرة ضمّت ثمانية مشروعات تأهلت للمرحلة النهائية. واستحق المصوران الجائزة تقديراً لمشروعهما اللذين رصدا تحولات كبرى على الساحتين الدولية والبيئية؛ إذ وثق مشروع «الجحيم: كاليفورنيا تشتعل» لجوش إديلسون الآثار الكارثية والتحولات البيئية القاسية الناتجة عن الحرائق في الولاية الأميركية. بينما جسدت نيكول تانغ في مشروعها «أوكرانيا: أقصر وداع» الأبعاد الإنسانية خلال الحروب والأزمات.

وكرمت مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، علياء بوغانم السويدي، ضمن برنامج «عدسة العالم»، ستة مصورين وست مصورات بواقع مصور واحد ومصورة واحدة من ست قارات؛ آسيا، إفريقيا، أميركا الشمالية، أميركا الجنوبية، أوروبا، وأوقيانوسيا؛ في مبادرة تؤكد دور المهرجان كجسر ثقافي عالمي يجمع بين الشعوب من خلال الصورة، ويقدّم سرديات بصرية تنطلق من السياق المحلي لتخاطب الوجدان الإنساني المشترك عالمياً.

وكرم المهرجان من إفريقيا النيجيري أويوولي لاوال عن مشروع «حماة البيئة المجهولون»، والمصرية أمينة قدوس عن «الذهب الأبيض»، ومن آسيا الصيني كيتشون تشانغ عن «أحزان النهر الأصفر»، والفلسطينية سمر أبو العوف عن «خارج غزة»؛ ومن أوروبا السلوفيني سيريل جازبيك عن «ما بين سطوع الضوء وبياض الثلج»، وسفيت جاكلين عن «عندما يتلاشى الدخان».

ونال التكريم من أميركا الشمالية الكندية أمبر براكن عن «يوميات من مقاومة شعب ويتسويتين»، والمكسيكي فيليكس ماركيز عن «انتظارات بلا وجهة»، ومن أستراليا وأوقيانوسيا أليثيا كيسي عن «الأرض المفقودة»، وجويل بنغيغي عن «خارج السياق»، ومن أميركا الجنوبية البيروفي أليساندرو تشينكو عن «ثمن الأرض.. من يدفع الكلفة؟»، إلى جانب البيروفية آنا سوتيلو عن مشروع «عالم متعدد الأقطاب».

وتجسد «جائزة المصور الصحفي المستقل»، إلى جانب «برنامج عدسة العالم»، التزام «إكسبوجر» بمنح القضايا الإنسانية والبيئية المعاصرة بعداً عالمياً، بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً دولياً للحوار الثقافي والإبداعي من خلال الصورة، وإبراز قوة السرد البصري في نقل التجارب الإنسانية بعدسات مصورين من جميع أنحاء العالم.