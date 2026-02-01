الشارقة تطل بجناح يبرز مشروعها الثقافي في «القاهرة للكتاب»

تشارك هيئة الشارقة للكتاب في الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، الذي يستمر حتى الثالث من فبراير الجاري، من خلال جناح رسمي يعكس ثقل الشارقة الثقافي ومشروعها المعرفي المتكامل في دعم صناعة النشر، ويعرّف بمبادراتها وبرامجها في مجال الكتاب وصناعة المعرفة، بما يعزز مكانة الإمارة بوصفها مركزاً إقليمياً فاعلاً في تطوير منظومة النشر والحراك الثقافي العربي.

وشهد جناح هيئة الشارقة للكتاب إقبالاً واسعاً من دور النشر العربية والدولية، إلى جانب حضور عدد من الرموز الثقافية والمسؤولين الرسميين. وزار الجناح رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، والتقى وفد الهيئة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، الذي قدم له نسخةً من كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «مجمع التواريخ» مع إهداء خاص إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي. إلى جانب إهداء خاص من الكتاب لرئيس الوزراء، ووزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو.

كما قدم العامري لرئيس مجلس الوزراء المصري نسخة من كتاب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب «أخبروهم أنها هنا» مع إهداء خاص للرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته.

وقال العامري: إن «المعرض يعد محطة مهمة في توطيد التواصل مع الناشرين والمؤسسات الثقافية المصرية، إذ يمثل صناع المعرفة المصريون أحد أركان المشاركات في معرض الشارقة للكتاب، بما يعكس عمق الحضور الثقافي المصري ودوره في المشهد العربي».

وأضاف: «لقاء المسؤولين ورموز المعرفة وصناعها في مصر يعكس التوجه الذي تقوده الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نحو تعزيز الشراكات العربية في قطاع النشر، وترسيخ مكانة الشارقة منصة فاعلة للتبادل الثقافي العالمي».