«ميزان» شعاراً للنسخة الـ 12 من ملتقى الخط

تنطلق في أكتوبر المقبل النسخة الـ12 من ملتقى الشارقة للخط، الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، وتستمر فعالياته على مدى شهرين بمشاركات محلية وعربية وعالمية.

وحدّدت اللجنة التنظيمية للملتقى «ميزان» شعاراً للنسخة المقبلة، خلال اجتماع عُقِدَ أول من أمس برئاسة مدير إدارة الشؤون الثقافية مدير الملتقى، محمد إبراهيم القصير.

وقال القصير إن «النسخة الـ12 من الملتقى ستطل بحلة جديدة لتؤكد دور الشارقة الريادي في الاهتمام بالخط العربي باعتباره فناً عربياً أصيلاً، وللمضيِّ في تعزيز رسالة الملتقى النبيلة لفن الخط العربي لما له من أهمية ومكانة خاصة على المستويين التاريخي والإسلامي».