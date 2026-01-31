وفاة الكاتب المسرحي والروائي الكويتي عبدالعزيز السريع

توفي الكاتب المسرحي والروائي الكويتي عبدالعزيز السريع بعد مسيرة عطاء طويلة أثرى فيها الساحة الفنية والثقافية في الكويت، وفق وسائل إعلام كويتية.

ويعد الراحل علامة بارزة في ازدهار الحركة المسرحية الكويتية وتطورها وأحد أبرز رواد الحركة المسرحية العربية والخليجية.

ويُعد الراحل أحد روّاد الحركة المسرحية في دولة الكويت، حيث شارك في تأسيس فرقة مسرح الخليج العربي، وأسهم من خلالها في ترسيخ العمل المسرحي المؤسسي وتطوير التجربة المسرحية المحلية والخليجية.

ويُنظر إلى الراحل بوصفه أحد الأعمدة التي أسهمت في تشكيل ملامح المسرح الكويتي والخليجي، بما قدمه من أعمال راسخة وتجارب أثرت الحركة الثقافية وأسهمت في نهضتها.