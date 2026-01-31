«جماليات عُمانية» بالموسيقى والألوان في «العويس الثقافية»

دبي - الإمارات اليوم

انطلقت في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية فعاليات «جماليات عُمانية» التي تنظمها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وتشتمل على معرض تشكيلي وحفل موسيقي «تشيللو» وأمسية شعرية ومحاضرة فنية ومشغولات يدوية، وذلك بمقر مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي.

حضر حفل افتتاح الفعاليات القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان بدولة الإمارات المستشار طلال الوهيبي، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الدكتور سليمان موسى الجاسم، والأمين العام للمؤسسة عبدالحميد أحمد، وجمهور كبير من محبي الفنون التشكيلية والموسيقية من أصدقاء المؤسسة، فضلاً عن عدد كبير من أبناء الجالية العمانية، حيث تجولوا في أروقة المعرض الذي اشتمل على لوحات تشكيلية ومنحوتات خشبية ومشغولات يدوية وغيرها من المفردات الثقافية العمانية.

ضم المعرض عشرات اللوحات من مختلف المدارس والتوجهات الفنية، بالإضافة إلى مقصورة فنون للمشغولات اليدوية بجامعة نزوى تعرض أعمال كل من أفراح الإسحاقية وسعيد الداوودي حمد السماحي، وسلط المعرض الضوء على جماليات التجربة التشكيلية العمانية على تنوع مدارسها وأساليبها الفنية وما تحمله من رؤى فكرية وفلسفية تعكس ثراء البيئة العمانية وتاريخها وتحولاتها.

واشتمل اليوم الأول من الفعاليات على حفل موسيقي أحيته الفنانة العمانية مريم المنجية، وهي أول عازفة تشيللو في منطقة الخليج، والتي منحها عبدالحميد أحمد درع العويس التذكارية.