«جمعة الماجد» يناقش «النقود الأندلسية»

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، عبر البث الافتراضي، جلسة نقاشية علمية حول أحدث إصداراته وهو كتاب «النقود الأندلسية مصدراً لتاريخ الأندلس السياسي والاقتصادي (484–897هـ / 1091–1492م)»، وذلك بمشاركة مؤلفة الكتاب الدكتورة ناهد قرني عبدالحميد، الباحثة والأكاديمية في التاريخ والحضارة الإسلامية، وبحضور عدد من الباحثين والمهتمين.

واستعرضت الدكتورة ناهد خلال الجلسة ثلاثة محاور رئيسة، أبرزت من خلالها أهمية الكتاب بوصفه دراسة تاريخية تحليلية غير تقليدية، تنطلق من النقود الإسلامية مصدراً فاعلاً لإعادة قراءة تاريخ الأندلس سياسياً واقتصادياً.