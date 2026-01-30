مكتبة محمد بن راشد تستعرض تاريخ الكويت بـ 72 كتاباً

في إطار الاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، تستعرض مكتبة محمد بن راشد، في معرض الخور، 72 كتاباً توثق تاريخ الكويت وتراثها الثقافي والاجتماعي، وذلك تأكيداً على عمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع البلدين الشقيقين، وبالتزامن مع أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، إن العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة تمثل نموذجاً للأخوة الصادقة والتعاون المتبادل في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية»، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تنطلق اليوم نحو آفاق أوسع تعزز الروابط الأخوية بين الدولتين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أن روح الأخوة والقيم المشتركة التي تجمع البلدين أسهمت في إبراز دورهما الريادي في ترسيخ الهوية الخليجية المشتركة، مؤكداً أن هذا المعرض يجسد التقاء الثقافة بالتاريخ، ويعكس حرص مكتبة محمد بن راشد على توثيق الذاكرة الخليجية وتعزيز حضورها في الوعي المجتمعي.

وتستعرض المكتبة مجموعة مختارة من الإصدارات التي تتناول محطات بارزة من تاريخ دولة الكويت، وسير شيوخها، ومجالسهم، إلى جانب كتب تسلط الضوء على التراث الشعبي الكويتي، بما يشمله من الأغاني التقليدية، والأزياء، والحياة البحرية، ومهن الغوص والبحث عن اللؤلؤ، فضلاً عن إصدارات باللغتين العربية والإنجليزية، بما يعكس تنوع المشهد الثقافي الكويتي وانفتاحه على العالم.

وتضم مكتبة محمد بن راشد رصيداً معرفياً ثرياً عن دولة الكويت الشقيقة، يشمل مئات العناوين المتخصصة التي توثق تاريخها السياسي والاجتماعي، ومسيرتها الثقافية، وتراثها البحري والشعبي، وسير قادتها ورموزها، إلى جانب دراسات وأبحاث حديثة بلغات متعددة، ما يعكس عمق الحضور الكويتي في مقتنيات المكتبة ودورها في حفظ الذاكرة الخليجية وإتاحتها للباحثين والمهتمين.

ويأتي ذلك في إطار الدور الثقافي والمعرفي الذي تضطلع به مكتبة محمد بن راشد، بوصفها منصة للحوار الحضاري والتبادل الثقافي، حيث تسهم مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي بتاريخ دول المنطقة، وتوثيق روابط الأخوة الخليجية، وإتاحة المعرفة أمام مختلف فئات المجتمع، بما يعزز مكانة المكتبة مركز إشعاع ثقافياً يربط الماضي بالحاضر، ويصون الذاكرة المشتركة للأجيال القادمة.

والجدير بالذكر أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة تُعد نموذجاً استثنائياً للتعاون الثنائي، حيث تستند إلى روابط تاريخية عميقة وعلاقات إنسانية راسخة، أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ صباح السالم الصباح، رحمه الله، واستمرت في النمو والتطور عبر عقود من التنسيق والتكامل المشترك.

محمد المر:

