مركز جمعة الماجد يفوز بجائزة الكتاب العربي

فاز مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي بجائزة الكتاب العربي في دورتها الثالثة، ضمن فئة الإنجاز، تقديراً لجهوده البارزة في خدمة الكتاب العربي وصون التراث المعرفي.

وجاء التكريم تتويجاً لما حققه المركز من منجزات علمية وثقافية، إذ أصدر عدداً من الكتب القيّمة التي تنوعت موضوعاتها بين التراث المخطوط، والتاريخ، والأدب، والشعر، وتسلم الجائزة المدير العام للمركز، الدكتور محمد كامل جاد، خلال الحفل الرسمي الذي أُقيم، أول من أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، إذ كرّم الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، الفائزين من المبدعين والمؤسسات.

وتهدف جائزة الكتاب العربي، التي أطلقتها قطر في مارس 2023، إلى تكريم الباحثين ودور النشر والمؤسسات المساهمة في صناعة الكتاب العربي، وتشجيع التأليف باللغة العربية، ودعم الإنتاج المعرفي في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والشرعية.

من جهته، أكد الأمين العام للجائزة، حسن النعمة، أن «الجائزة تمثل جسراً للتواصل الفكري والمعرفي بين علماء الأمة، ومنارة تضيء دروب الأدب والعلم والفن، وتعزّز حضور الكتاب العربي عربياً وعالمياً».

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لجائزة الكتاب العربي، الدكتور ناجي الشريف، عن رضاه عن مخرجات الدورة الثالثة، مشيراً إلى أن النتائج جاءت متميزة، لاسيما أن عملية التحكيم تولتها نخبة من المفكرين المتخصصين، كلٌّ في مجاله.

يشار إلى أن النسخة الثالثة من الجائزة شهدت مشاركة واسعة من أكثر من 41 دولة عربية وأجنبية، وتجاوز عدد الترشيحات ألف مشاركة، ما يعكس مكانة الجائزة ودورها في دعم صناعة الكتاب العربي، وتعزيز الحوار الثقافي، وترسيخ معايير الجودة والإبداع في مجالات معرفية متنوعة، بعيداً عن الأطر التقليدية.