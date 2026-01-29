على أنغام «أوركسترا فردوس».. بيت الفن يطلق برنامجاً جديداً

أعلن بيت الفن، المنصة الفنية والثقافية في مدينة إكسبو دبي، والهادفة لدعم الفنون في المنطقة، عن إطلاق برنامج عضوية جديد، يتيح الفرصة لكل المهتمين بالفن والثقافة في المنطقة إطلاق إبداعاتهم وإشباع شغفهم بالفن بأنواعه، وكشف عن تنظيم برنامج غني من الأنشطة المتنوعة التي تشمل الموسيقى، والسينما، والدروس المتخصصة، وورش العمل، والجلسات الحوارية وغيرها على مدى الربع الأول من 2026.

وجاء الإعلان خلال أمسية بساحة الكورتيارد في بيت الفن، تضمنت عرضاً موسيقياً لأوركسترا فردوس النسائية، وجلسة حوارية مع المؤسِّسة والمديرة التنفيذية لسينما عقيل، بثينة كاظم، إلى جانب عرض فيلم «الشجرة النائمة» للمخرج البحريني محمد راشد بوعلي.

ويقدم برنامج عضوية بيت الفن مجموعة من الفئات التي تم تصميمها بعناية لتحويل الفنانين، والطلبة، والعائلات، وأفراد المجتمع الإبداعي من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي إلى مشاركين وداعمين فعليين للمشهد الثقافي، ويوفّر قنوات مرنة للزوار والمهتمين بالفنون للانضمام إلى مجتمع بيت الفن ودعم رسالته الرامية إلى إتاحة فنون دول الخليج للجميع.

وقالت المخرجة الإبداعية التنفيذية للفعاليات والتجارب في مدينة إكسبو دبي والقيّمة الفنية لبيت الفن، آمنة أبوالهول: «بيت الفن ليس مجرد مساحة للفنون، بل روح نابضة بالإبداع في قلب مدينة إكسبو دبي، وموطن مفتوح لكل من يبحث عن إرضاء شغفه بالفن، من الزائر الذي يخطو خطواته الأولى، إلى الفنان الذي يصوغ رؤيته الخاصة. ويأتي برنامج العضوية الجديد دعوة مفتوحة للانضمام إلى هذه الرحلة، حيث نتعلّم معاً، ونجرب، ونتشارك الأفكار، ونحتفي بالمواهب الرائعة والقصص غير المحكية في أنحاء منطقة الخليج».

وأضافت: «نؤمن في مدينة إكسبو دبي بأن الفن لا يزدهر إلا حين يكون قريباً من الناس، مدعوماً برؤية واعية، ومتجذراً في نسيج المجتمع، لذلك نسعى إلى أن يكون الفن هنا جزءاً من الحياة اليومية، لغة مشتركة، ومساحة لقاء، وجسراً يربط الإنسان بذاته وبالآخرين».

