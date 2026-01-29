القرية العالمية تنبض بحب الكويت.. احتفالات تمتد من الأرض إلى السماء

احتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، لمدة أسبوع، في جميع إمارات الدولة، تحت شعار «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن برنامج غني بالفعاليات والعروض التي تعكس عمق الثقافة الكويتية وثراء موروثها الوطني، وتُجسد متانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة.

وستتزين أرجاء القرية العالمية، وجناح الكويت، بأجواء احتفالية نابضة بالحياة، إذ سيستمتع الضيوف بعروض ترفيهية مستوحاة من روح المناسبة، وتعبيرات ثقافية تعكس الهوية الكويتية الأصيلة، في حين يأخذ جناح الكويت الضيوف في تجربة متكاملة تجمع بين عبق القهوة العربية وإيقاعات الطبول المستوحاة من صميم التقاليد والثقافة الكويتية، ما يضفي طابعاً تراثياً دافئاً على الأجواء الاحتفالية الغامرة.

ويستضيف جناح الكويت، من اليوم وحتى الرابع من فبراير المقبل، بين أربعة وخمسة عروض يومياً لفرقة «الشياب»، كما ستُحيي الفرقة عروضها المميزة على خشبة المسرح الرئيس، بدءاً من بعد غد وحتى الرابع من فبراير (باستثناء الثالث من فبراير) ضمن عرض يومي خلال فترة الاحتفالات، وستُضاء معالم الوجهة باللون الأزرق، في حين ستُزين أعلام الكويت والإمارات أرجاء «أريبيان سكوير».

وسيفتتح الـ«دي جيه» الإماراتي DJ MK أمسية احتفالات اليوم الوطني الكويتي على خشبة المسرح الرئيس، بعد غد، في تمام الساعة 7:45 مساء، بإيقاعات تشعل حماس الضيوف وتهيئهم لليلة مليئة بالمرح والبهجة، لتتواصل الأجواء الاحتفالية بعرض استثنائي لطائرات «الدرون» في تمام الساعة التاسعة مساء، وسيعرض لوحة بصرية مبهرة تجسد رموز ومعاني المناسبة في سماء القرية العالمية.

وسيكون الضيوف، في تمام الساعة 9:15 مساء، على موعد مع لحظات من التشويق والترقب خلال السحب الكبير على سيارة «جيتور» جديدة ستكون من نصيب أحد المحظوظين، لتُختتم الأمسية بالحفل الموسيقي الذي سيُحييه النجم الكويتي دافي على خشبة المسرح الرئيس، في تمام الساعة 9:30 مساء، ليتفاعل الجمهور مع أنغامه وموسيقاه الحيوية ذات الطابع الخاص.

كما ستنضم الفنانة، آلاء الهندي، إلى الحفل لتضيف لمسة فنية مميزة بحضورها وأغانيها المميزة.

روح الأخوة

تتطلع القرية العالمية إلى الترحيب بالضيوف، من داخل الدولة وخارجها، لمشاركة الأشقاء في دولة الكويت فرحتهم بيومهم الوطني، وسط أجواء احتفالية مميزة تجمع بين التجارب الثقافية والترفيه وتحتفي بروح الأخوة.

