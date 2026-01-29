«دبي للثقافة»: للكويت مكانة خاصة في قلوبنا

أكّدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، أن الأسبوع الإماراتي الكويتي يُجسّد عمق الروابط الأخوية والثقافية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، ويعكس تاريخاً طويلاً من التلاقي الإنساني والتعاون المشترك القائم على الثقة والاحترام المتبادل.

وقالت: «تحظى دولة الكويت وشعبها بمكانة خاصة في قلوبنا، إذ تجمعنا معها روابط إنسانية وثقافية عميقة تتجاوز الحدود لتلامس الذاكرة والوجدان، وقد أسهمت إرادة قيادتي البلدين، وجهودهما المتواصلة في ترسيخ أسس هذا التعاون، وتعزيز حضوره في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الثقافي الذي يُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وجسراً حيوياً للتواصل بين الشعبين».