«دبي للثقافة» ترسم «خريطة الفن 31»

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) النسخة الـ31 من «خريطة الفن» التي أعدت بالتعاون مع استوديو «ذا جام جار»، وتتضمن عرضاً شاملاً لأبرز المهرجانات والفعاليات والأحداث الثقافية والمعارض الفنية التي تشهدها دبي والإمارات، ما يعكس حيوية المشهد الإبداعي وتنوعه.

ويخصص العدد الجديد مساحة واسعة لموسم دبي الفني الذي يقام برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الفترة من 21 الجاري حتى 26 أبريل المقبل.

ويستكشف الإصدار الجديد تفاصيل المشهد الثقافي المحلي، وما يتميز به من حيوية وتنوع في الأنشطة الفنية التي تعكس ثراء الحراك الفني في دبي، حيث يضيء على تفاصيل النسخة الـ20 من «آرت دبي» التي ستقام خلال أبريل المقبل تحت شعار «المستقبل، الماضي، الحاضر»، ويتناول أبرز محطات المعرض وما شهده من تطور لافت على مدار عقدين.

ويتميز غلاف العدد الجديد من «خريطة الفن» بصورة الفنان خالد مزينة، أحد أبرز المبدعين في المشهد الثقافي المحلي، إذ تُجسّد رسوماته التصويرية وأعماله الفنية مراحل نمو وتطور الإمارات عبر الزمن. ويحتفي الإصدار، من خلال قسم «فنانون نحتفي بهم» الجديد، بتجربة الفنانة الدكتورة نجاة مكي، ومعرضها الفردي في «بيت الفن الجديد» بمدينة إكسبو دبي.

بينما يركز قسم «الفنانون الصاعدون» على تجارب كل من الفنانة رنيم الحلقي والفنان زياد النجار، وما يقدمانه من أعمال ملهمة تعكس تنوّع الرؤى والأساليب المعاصرة. ويبرز قسم «قيّمون فنيون في دائرة الضوء» الجهود التي يبذلها الفنان ناصر عبدالله في دعم الفنانين وإبراز أعمالهم بما يسهم في تعزيز حيوية المشهد الفني المحلي.

ويخصص الإصدار مساحة واسعة للمهرجانات والفعاليات الفنية التي تشهدها الدولة، ومن أبرزها النسخة الـ14 من مهرجان سكة للفنون والتصميم التي تنظمها «دبي للثقافة» في حي الشندغة التاريخي، ومهرجان القوز للفنون الذي ينظمه السركال أفنيو، بدعم وشراكة استراتيجية من «دبي للثقافة»، ومنطقة القوز الإبداعية. ويتناول أبرز ملامح معرض «فنون العالم دبي» التي تكشف عنها كل من الفنانة سمر كامل والقيمة الفنية راشيل براون. كما يستعرض برنامج مهرجان فن رأس الخيمة، ويركز على تفاصيل النسخة الخامسة من «المدرسة الليلية» التي ينظمها مركز فن جميل تحت عنوان «اعذروا تقدمنا»، إضافة إلى «تجمع المهن الإبداعية» الذي سيقام خلال فبراير المقبل تحت شعار «الفن كصوت: كيف تستخدمه».

ويتضمن الإصدار سلسلة من الحوارات مع نخبة من الأسماء المؤثرة في المشهد الفني المحلي.