مهرجان القرين ينطلق بـ «إبداع لا ينضب» في الكويت

انطلق مهرجان القرين الثقافي في دورته الـ31، أول من أمس، على مسرح مركز جابر الأحمد الثقافي بالكويت، ويستمر حتى 11 فبراير المقبل تحت شعار «إرث يتجدد.. ‌وإبداع لا ينضب».

وتحتفي هذه الدورة بالأكاديمي البارز سليمان إبراهيم العسكري الذي اختير «شخصية المهرجان» تقديراً لمسيرته الثقافية والفكرية وإسهاماته المؤسسية المتميزة.

والعسكري هو مؤسس مهرجان القرين الثقافي الذي بدأ في 1994 مستمداً اسمه من أحد أسماء دولة الكويت القديمة، ليكتسب قوة دافعة بمرور السنين ويصبح المهرجان الثقافي السنوي الرئيس والأهم في الكويت.

وتتنوع ‌أنشطة المهرجان بين فعاليات شعرية وقصصية وتشكيلية وفنية، إضافة إلى الندوات الفكرية والمحاضرات.

وقال وزير الإعلام والثقافة الكويتي، عبدالرحمن المطيري في كلمته، إن المهرجان شكل على مدى عقود «فضاء رحباً للكلمة الراقية ومنبراً للفن والمعرفة، ومحطة سنوية يلتقي عندها الفكر بالإبداع، تأكيداً لإيمان الكويت بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء الإنسان».