«أصوات أجيال المستقبل» على منصة التكريم في دبي

احتفلت مبادرة «أصوات أجيال المستقبل» بمرور ست سنوات على تمكين الأصوات الشابة من خلال سرد القصص المستدامة، خلال حفل أقيم على هامش مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي اختتم دورته الـ18 في دبي اليوم.

وشهدت المبادرة منذ انطلاقها الإقليمي نمواً متواصلاً عاماً تلو الآخر، إذ نشرت ست مختارات تضم 131 قصة تعكس روح الاستدامة والخيال وتطلعات الأطفال في جميع أنحاء المنطقة.

واستطاعت نسخة 2026 أن توسع نطاق تأثير البرنامج بإضافة جائزة «المعلم البطل»، تقديراً للمعلمين الذين كان لهم دور محوري في رعاية الكُتّاب الشباب وتنمية المواهب الكامنة وراء هذه القصص.

وجمع الاحتفال الطلاب والمعلمين وأعضاء المجتمع الأدبي والتعليمي للاحتفاء بالنمو المتواصل للمبادرة وتأثيرها في جميع أنحاء المنطقة. وحضر الحفل الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة «أصوات أجيال المستقبل» في المنطقة، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والمثقفين.

وقالت الشيخة حصة بنت حمدان: «تُقدم مختارات أصوات أجيال المستقبل من تأليف الأطفال وكتاباتهم رؤية ثاقبة لكيفية تصور الشباب للمستقبل الذي يرغبون في بنائه، وتعكس القصص القيم التي تميز مجتمعنا وتذكرنا بأهمية الشراكة والمسؤولية المشتركة. وسعدت على مدى السنوات الست الماضية برؤية مسيرة (أصوات أجيال المستقبل) منذ بداياتها وحتى اليوم، ورؤية بعض الفائزين الأوائل يكبرون ليصبحوا شباباً بالغين وأفراداً مسؤولين وفاعلين في المجتمع».

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لـ «مؤسسة الإمارات للآداب»، أحلام بلوكي: «لا تقتصر المبادرة على تعزيز مهارات الكتابة فحسب، بل هي رحلة لبناء الثقة بالنفس؛ ويتجسد ذلك بوضوح حين يقف الأطفال على خشبة المسرح ليعبروا عن أنفسهم ويقدموا أعمالهم بكل صدق وشغف». وأضافت: «بصفتي أماً، يظل أبنائي دائماً في قلبي وفكري مع كل مبادرة نطلقها؛ لذا نضع المسابقات الطلابية والبرامج التعليمية في صميم دعم المؤسسة للأطفال والمعلمين وأمناء المكتبات. فتركيزنا ينصبُّ دوماً على المشاريع التي تمنح الصغار شعوراً بالقدرة على التغيير، وتغرس فيهم روح المسؤولية تجاه المستقبل الذي يشاركون في صنعه».