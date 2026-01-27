«شاعر المليون» يواصل المسيرة الليلة

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الحلقة المباشرة الـ14 من الموسم الـ12 لبرنامج «شاعر المليون»، ضمن منافسات المرحلة الـ12 من البرنامج الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد»، وتُبث الحلقة من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

ويشارك في الحلقة كلّ من: عامر العايذي وحسام بن فَيّاح (السعودية)، وحمد محيا العيباني وصاهود زيد رضيان وفارس العامري السبيعي (الكويت)، وموسى محمد بطي القبيسي (الإمارات)، وكانت الحلقة الماضية أسفرت عن تأهّل عبدالمجيد صقر العزّة السبيعي ومحمد مناور النفيعي (السعودية) ووصولهما إلى المرحلة النهائية، بعد حصول كلٍّ منهما على 49 درجة من 50.