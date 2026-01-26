تجارب ثرية لعشاق الكلمة في دبي

تتواصل فعاليات الدورة الـ18 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، التي تُعد الأكبر والأبرز في تاريخ هذا الحدث الثقافي الأهم بالمنطقة، لتقدّم لمحبي الكلمة حتى الغد تجارب ثرية تتناغم مع مختلف الأذواق والاهتمامات والأعمار، وسط مشاركة 200 مبدع ومفكر.

ويتضمن المهرجان سلسلة من المحاور؛ إذ يسلط محور «حديث الساعة» الضوء على القضايا الثقافية الراهنة، بينما يقدّم محور «دروس من الحياة» رؤىً عمليةً وتطبيقية، ويأخذ محور «عالم الأدب المذهل» عشاق السرد في رحلات قصصية غامرة. كما يتيح «ركن الكتاب» منصة لصقل المهارات الإبداعية، إلى جانب فعاليات «بعد النهار في ليل» الحافلة بالحيوية، و«سوق الفنانين».