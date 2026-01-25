331 إصداراً لـ «اتحاد كتّاب الإمارات» تزين معرض القاهرة

يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 بدورته الـ57 التي يستضيفها مركز مصر للمعارض حالياً، بجناح خاص يضم جميع إصداراته التي صدرت في الفترة من 1986 إلى عام 2025، ويبلغ عددها 331 إصداراً متنوعاً منها 63 في القصة، و25 في الرواية، و83 في الشعر.

وتتضمن إصدارات الاتحاد خمسة كتب في أدب الطفل وكتابين في أدب اليافعين، أما بالنسبة للأعمال المترجمة فتتضمن 19 كتاباً، وفي التراجم 10 كتب، إلى جانب 5 إصدارات بمجال التراث والفنون و4 نصوص مسرحية، وغيرها من الكتب وأعداد من المجلات المتنوعة الصادرة عن الاتحاد.

وقالت نائبة رئيس مجلس الإدارة التي تُمثّل اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات في المعرض، شيخة الجابري، إن «مشاركة الاتحاد في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يُعد أحد أهم معارض الكتب العربية تأتي في إطار جهوده للتعريف بالمنجز الثقافي الإماراتي، وإبراز تجارب كتّابه وأدبائه، وما تشهده الساحة الثقافية في دولة الإمارات من حراك نوعي وتطور مستمر، وانطلاقاً من إيمانه العميق بدور الثقافة في بناء الإنسان، وترسيخ قيم التنوير والمعرفة، ودعم الإبداع الأدبي والفكري».