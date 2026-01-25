«الإمارات للآداب».. الفعاليات مستمرة

وسط برنامج حافل، تتواصل فعاليات الدورة الـ18 من مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للآداب، حتى بعد غد، متيحاً لجمهوره فرصة الالتقاء بكتّابهم ومبدعيهم المفضلين. ويستضيف المهرجان أكثر من 200 مبدع ومفكر من 40 دولة يثرون تجارب الجمهور بالكثير، ويستعرضون إصداراتهم القديمة والجديدة، ويصحبون الضيوف في رحلات حافلة بالمعرفة والتشويق والاكتشاف، وتسليط الضوء على كواليس أعمال إبداعية وفكرية شهيرة. كما تقيم مؤسسة الإمارات للآداب مسابقات سنوية ودورات إبداعية لتشجيع الطلبة على التعبير عن قدراتهم في القراءة والكتابة، وتحتفي بهم في جلسات خاصة لتسليط الضوء على مواهبهم، وتشجيعهم على مواصلة المسيرة.