المري في «طيران الإمارات للآداب»: الترجمة فعل حضاري

شارك المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، الفريق محمد أحمد المري، في جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، بحضور الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، والمستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، زكي أنور نسيبة، والمدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، والدكتورة رفيعة عبيد غباش، ومؤسسة ومستشارة وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، إيزابيل أبوالهول.

وشارك في الجلسة الدكتور خليفة علي السويدي، أستاذ في المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من مساعدي المدير العام في إقامة دبي، وموظفي الإدارة، ونخبة من كبار الكتّاب والمفكرين والأدباء من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الفريق المري، خلال كلمته في المهرجان، أن الترجمة لم تعد مفهوماً لغوياً فحسب، بل أصبحت فعلاً حضارياً يعكس قدرة الأفكار على الانتقال من الرؤية إلى الأثر، ومن الفكرة إلى الممارسة، مشيراً إلى أن المجتمعات القادرة على ترجمة أفكارها هي الأقدر على صناعة التحول وبناء المستقبل.

وأوضح أن اختيار «الترجمة» محوراً رئيسياً للمهرجان يجسّد دورها في مدّ الجسور بين الثقافات وتعزيز الحوار الإنساني، بما ينسجم مع رؤية دبي كونها مدينة عالمية تحتفي بالتنوع وتحوّله إلى قيمة معرفية وإنسانية.

وتناول مسيرة التحول المؤسسي لإقامة دبي، مستلهماً عدداً من الرؤى القيادية الواردة في كتاب «علمتني الحياة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تؤكد أن التحديات ليست عوائق، بل نقاط انطلاق نحو التطوير، وأن القيادة الحقيقية تقوم على الصراحة مع الذات والاستمرارية في التحسين.

كما استعرض نهج الاستباقية والمرونة في تطوير الخدمات، من خلال سلسلة من المبادرات التي رسّخت مفهوم الابتكار مساراً مستمراً، يعكس ثقة دبي بقدرتها على التطوير والتجديد.

وأكد أن إقامة دبي تتعامل مع الترجمة بوصفها ممارسة يومية تُرى في الميدان، من خلال التواصل مع جمهورها بأكثر من 55 لغة إعلامية، بما يعكس احترام التنوع، وسهولة الوصول، ووضوح الرسالة.

ويُعد مهرجان طيران الإمارات للآداب أكبر احتفال بالكلمة المكتوبة والمقروءة في العالم العربي، حيث يضم أكثر من 200 جلسة، ويستضيف متحدثين من أكثر من 40 جنسية، ضمن برنامج غني بالقصص الملهمة، والحوارات الفكرية العميقة، والأنشطة التفاعلية.

