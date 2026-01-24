مشاركون: مهرجان طيران الإمارات للآداب حالة فريدة من التناغم الثقافي

تتواصل فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، حتى 27 يناير الجاري، ضمن أكبر نسخة في تاريخه، حيث يقدم برنامجاً ثقافياً ومعرفياً متنوعاً يعزز الحوار بين الثقافات، ويدعم حضور الأدب العربي على الساحة العالمية بمشاركة نخبة واسعة من الكتّاب والمبدعين من داخل الدولة وخارجها، أكدوا أن الحدث يوفر حالة فريدة من التناغم الثقافي.

وأكد الكاتب والشاعر علوش السويط، المشارك والمحاور في المهرجان، أن حفل افتتاح المهرجان جسد حالة فريدة من التناغم بين الموسيقى العربية والعالمية، إلى جانب القصائد العربية والدولية في مشهد يعكس الطابع العالمي للمهرجان ومكانته الثقافية.

وقال السويط إن مشاركة نخبة من الشاعرات اللواتي قدمن نماذج من الشعر التراثي العريق، شكلت محطة مؤثرة، مشيراً إلى أن المفردات المستخدمة حملت عمقاً وجدانياً عكس أصالة الشعر العربي وقيمه الثقافية الراسخة.

وقال مصعب بيروتية، شاعر مختص في أدب الأطفال وأحد نجوم برنامج أمير الشعراء، إن المهرجان يعد من أبرز المنصات الثقافية التي تجمع المثقفين من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في تبادل الأفكار وطرح القضايا الثقافية.

وأوضح أن الجيل الجديد يواجه تحدياً حقيقياً في علاقته باللغة العربية والأدب العربي، الأمر الذي يستدعي عملاً جاداً ومستداماً.

وقالت رولا نادر البنّا، وكيلة أدبية ومؤسسة وكالة رولا الأدبية، إنها تحرص على حضور المهرجان منذ أكثر من عشر سنوات، حيث يمثل منصة ثقافية فريدة تجمع الكاتب العربي إلى جانب الكتّاب الإماراتيين والعالميين، وتتميز بالتفاعل المباشر بين الكتّاب والقراء.

من جهته، قال محمد النابلسي، كاتب أدب الأطفال، إن مشاركته في المهرجان تمثل محطة مهمة في مسيرته الإبداعية ، مشيراً إلى أن المهرجان يتيح فرصاً واسعة للتواصل وتبادل الخبرات والحضور الإعلامي.

من جانبها، قالت سحر نجا محمود، كاتبة قصص الأطفال ومديرة دار قصص كيري، إن المهرجان يمثل تجربة ثقافية متكاملة تجمع الكتّاب والشعراء والناشرين في بيئة منظمة تتيح تقديم أفضل التجارب الثقافية.